Koncesja TVN7 nadal nieprzedłużona. Jan Dworak komentuje

Dworak: to rodzaj żartu z opinii publicznej

O zwłoce KRRiT mówił w TVN24 były szef tego gremium Jan Dworak. - O ile pamiętam, to takiej sytuacji nie było w całej 30-letniej historii KRRiT - powiedział.

W przypadku TVN7 - ocenił - "sprawa z punktu widzenia KRRiT wydaje się prosta". - Tym większe zdziwienie, zdumienie budzi to, że trwa to ponad rok i na końcu dowiadujemy się, że są wątpliwości. To rodzaj żartu z opinii publicznej - dodał Dworak.