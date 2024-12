Komentarz redakcji "Czarno na białym" do oświadczenia firmy Synthos

Dzień po publikacji naszego reportażu w TVN24 GO i na antenie TVN24 do sprawy odniosły się zarówno firma Synthos, jak i obecne władze Orlenu. W wydanym oświadczeniu firma Synthos podnosi m.in, że "Na terenie zakładów Orlenu w Płocku już od wielu lat działają inne prywatne firmy np. Basell Orlen Polyolefins z udziałem zagranicznego kapitału, joint-venture Orlenu z zarejestrowaną w Amsterdamie spółką". Co ważne jednak, wymieniona spółka - Basell Orlen Polyolifens - w 50 proc. należy do Orlenu i nic bez jego zgody i wiedzy nie może się w niej wydarzyć. Synthos jest spółką całkowicie niezależną od Orlenu, dlatego porównywanie tych dwóch sytuacji jest niezasadne. Autorzy oświadczenia twierdzą również, że wydane na budowę instalacji butadienowej 800 mln. zł to "z punktu widzenia właściciela Synthos prywatne i ogromne środki". Autorzy nigdzie nie negowali faktu prywatności środków, tak jak i autorzy oświadczenia nie negują, że w porównaniu do nawet 50 miliardów złotych, które miał wydać Orlen, 800 milionów to zaledwie niewielki procent.