NIK składa zawiadomienie do prokuratury ws. RARS Źródło: TVN24

Wyniki kontroli NIK pokazują, że nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych było więcej. Kontrolerzy ujawnili szczegóły umowy ze spółką, która na współpracy z agencją zarobiła miliony. Firma należała do sąsiada ówczesnego wiceprezesa RARS - przekazał we wtorek Onet, który dotarł do wyników kontroli.

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w działalności RARS śląski pion PK prowadzi od 12 kwietnia 2024 r. Wszczęto je 1 grudnia 2023 r. w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie i powierzono je do prowadzenia CBA, Mazowieckiemu Urzędowi Celno-Skarbowemu i Biuru Spraw Wewnętrznych Policji.

Podstawą do wszczęcia postępowania były materiały zgromadzone przez CBA i dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw złożone przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Prokuratura Krajowa argumentuje, że zgromadzony materiał uzasadnia podejrzenie nadużyć przy składaniu zamówień publicznych.

Do tej pory w sprawie postawiono zarzuty m.in. byłemu prezesowi RARS Michałowi Kuczmierowskiemu (zgadza się na podawanie nazwiska), trzem innym urzędnikom agencji, a także Pawłowi S. - twórcy marki Red is Bad. Zarzuty dotyczą w szczególności udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, prania brudnych pieniędzy i powoływania się na wpływy w instytucji publicznej. Obejmują też nieprawidłowości w wydatkowaniu przez Agencję nie mniej niż 340 mln zł.

Od października 2024 r. nieprawidłowości w RARS badała również Najwyższa Izba Kontroli. Szef Izby Marian Banaś zapowiedział złożenie zawiadomień do prokuratury. Poinformował, że będzie "jedno zawiadomienie w sprawie, a drugie będzie przeciwko konkretnym osobom, które uczestniczyły, odpowiadają personalnie za działania".

Miliony dla sąsiada byłego wiceprezesa RARS

Jak podaje we wtorek Onet, kontrola NIK ujawniła kolejne nadużycia w RARS, tym razem dotyczące umowy ze spółką Viper24 z Sulejówka pod Warszawą. Jak ustalili kontrolerzy, firma należy do sąsiada byłego wiceprezesa agencji Marcina Wasilewskiego. Wcześniej pełnił również funkcję dyrektora Biura Operacyjnego. Jak przekazał Onet - powołując się na wyniki kontroli NIK - to on miał być odpowiedzialny za wybór spółki.

RARS miał najpierw kupić od firmy 9 ciągników za 5,7 mln zł i dwie chłodnie, mające służyć transportowaniu pomocy humanitarnej do Ukrainy. Umowę zawarto 5 lipca 2022 r., a cztery miesiące później te same ciągniki agencja wynajęła spółce, od której wcześniej je kupiła. Następnie firma podpisała z RARS umowę na świadczenie usług transportowych.

Wynajem ciągników kosztował Viper24 1,4 mln zł, a z tytułu umowy przedsiębiorstwo zarobiło kolejne blisko 6 milinów złotych. Agencja miała zgodzić się także na pokrycie kosztów paliwa do pojazdów.

"W okresie od 9 listopada 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. zaopatrzono pojazdy w paliwo o łącznej wartości ok. 2,8 mln zł" - stwierdzają w wystąpieniu pokontrolnym funkcjonariusze NIK, cytowani przez Onet.

Umowę ze spółką podpisano, choć RARS "dysponował kadrą kierowców z uprawnieniam do prowadzenia tego rodzaju pojazdów i tym samym, usługi transportowe mogły być realizowane z wykorzystaniem własnych zasobów kadrowych". W efekcie agencja poniosła wydatki w wysokości 285 tys. zł miesięcznie.

Kto odpowiada za nieprawidłowości?

Z raportu NIK ma wynikać również, że "za ww. nieprawidłowości odpowiedzialny był ówczesny dyrektor Biura Operacyjnego, który prowadził negocjacje, zatwierdził wniosek z postępowania uproszczonego na świadczenie usług transportowych, jak również podpisał umowę najmu pojazdów i umowę świadczenia usług transportowych, a następnie aneksy do nich".

Kontrolerzy uznali, że zakup usług transportowych z pominięciem pracowników RARS , w tym właściwej komórki merytorycznej oraz niedokumentowanie rozeznania rynku i przeprowadzonych negocjacji ze spółką zlokalizowaną w jego sąsiedztwie "stanowił przejaw braku przejrzystości w wydatkowaniu środków publicznych".