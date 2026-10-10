Kołodziejczak oskarżany o stosowanie przemocy. Zawieszony w prawach członka klubu KO
Dwie byłe współpracownice byłego wiceministra rolnictwa i lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka w rozmowie z dziennikarką Kanału Zero opisywały sytuacje, w których polityk miał być agresywny, wyzywać i poniżać je, grozić, a także stosować wobec nich przemoc fizyczną.
Kanał Zero napisał, że Kołodziejczak odrzucił zarzuty, określając je jako pomówienia.
Kołodziejczak zawieszony w prawach członka klubu KO
W piątek wieczorem rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda poinformowała na platformie X, że "w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi posła Michała Kołodziejczaka, klub Koalicji Obywatelskiej podjął decyzję o jego zawieszeniu w prawach członka".
"Potępiamy zachowania, które zostały przedstawione w udostępnionych materiałach. Nie akceptujemy żadnej formy przemocy i wyrażamy solidarność z poszkodowanymi kobietami" - podkreśliła.
"Michał Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym został zawieszony w prawach członka Klubu KO. Oczekujemy weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby" - napisał szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
Giertych: czekamy na weryfikację prawdziwości zdarzeń
Poseł KO, adwokat Roman Giertych odnosząc się do opublikowanego przez Kanał Zero fragmentu rozmowy jednej z kobiet z Kołodziejczakiem, napisał na X, że "jeżeli ta rozmowa jest prawdziwa, to mamy dużą sprawę kryminalną".
"Przed chwilą Prezydium Klubu KO zawiesiło Michała Kołodziejczaka ze skutkiem natychmiastowym w prawach członka klubu. Czekamy na weryfikację prawdziwości zdarzeń przez prokuraturę. Poseł Kołodziejczak nie należy do partii KO" - dodał.