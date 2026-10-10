Polska Kołodziejczak oskarżany o stosowanie przemocy. Zawieszony w prawach członka klubu KO Oprac. Adam Styczek Oprac. Justyna Sochacka Zespół autorów |

Kołodziejczak zawieszony w prawach członka KO Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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Dwie byłe współpracownice byłego wiceministra rolnictwa i lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka w rozmowie z dziennikarką Kanału Zero opisywały sytuacje, w których polityk miał być agresywny, wyzywać i poniżać je, grozić, a także stosować wobec nich przemoc fizyczną.

Kanał Zero napisał, że Kołodziejczak odrzucił zarzuty, określając je jako pomówienia.

Kołodziejczak zawieszony w prawach członka klubu KO

W piątek wieczorem rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda poinformowała na platformie X, że "w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi posła Michała Kołodziejczaka, klub Koalicji Obywatelskiej podjął decyzję o jego zawieszeniu w prawach członka".

"Potępiamy zachowania, które zostały przedstawione w udostępnionych materiałach. Nie akceptujemy żadnej formy przemocy i wyrażamy solidarność z poszkodowanymi kobietami" - podkreśliła.

W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi posła Michała Kołodziejczaka, klub Koalicji Obywatelskiej podjął decyzję o jego zawieszeniu w prawach członka. Potępiamy zachowania, które zostały przedstawione w udostępnionych materiałach. Nie akceptujemy żadnej formy przemocy i… — Dorota Łoboda (@DorotaLoboda) October 9, 2026 Rozwiń Źródło: X

"Michał Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym został zawieszony w prawach członka Klubu KO. Oczekujemy weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby" - napisał szef klubu KO Zbigniew Konwiński.

Michał Kołodziejczak ze skutkiem natychmiastowym został zawieszony w prawach członka Klubu KO.

Oczekujemy weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby. — Zbigniew Konwiński (@Konwinski_PO) October 9, 2026 Rozwiń

Giertych: czekamy na weryfikację prawdziwości zdarzeń

Poseł KO, adwokat Roman Giertych odnosząc się do opublikowanego przez Kanał Zero fragmentu rozmowy jednej z kobiet z Kołodziejczakiem, napisał na X, że "jeżeli ta rozmowa jest prawdziwa, to mamy dużą sprawę kryminalną".

"Przed chwilą Prezydium Klubu KO zawiesiło Michała Kołodziejczaka ze skutkiem natychmiastowym w prawach członka klubu. Czekamy na weryfikację prawdziwości zdarzeń przez prokuraturę. Poseł Kołodziejczak nie należy do partii KO" - dodał.