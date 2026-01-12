Senatorowie przeciw kilometrówkom na nowych zasadach. Ujawniamy pismo

Kilometrówki. Jerzy Woźniak o zmianach Źródło: TVN24

Przedstawiciele wszystkich koalicyjnych klubów w Senacie - Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi, Lewicy - oraz senackiego koła Niezależni i Samorządni skierowali do marszałkini Senatu Małgorzaty Kidawy-Błoskiej list, w którym przekonują, że senacki system rozliczania kilometrówek powinien różnić się od obowiązującego w Sejmie - dowiedział się dziennikarz TVN24+ Patryk Michalski. Senatorowie w piśmie proponują "inne podejście do tematu" i przedstawiają krytyczne uwagi do systemu obowiązującego posłów od 1 stycznia 2026 roku.