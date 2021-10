Już ponad tysiąc szkół i przedszkoli nie działa normalnie. Większość z nich pracuje w trybie mieszanym

W poprzednim roku szkolnym resort edukacji codziennie publikował dane na temat szkół i przedszkoli, których działanie utrudniła pandemia COVID-19. W tym roku takiej regularności na początku nie było. Ministerstwo publikowało dane na ten temat w mediach społecznościowych, jednak ministerialne komunikaty nie miały stałej częstotliwości. Pojawiały się co kilka dni. Zmieniło się to dopiero w październiku - dane znów publikowane są codziennie.

Październik 2021 – ile szkół pracuje w trybie zdalnym i hybrydowym

Nauka zdalna 2021 – kiedy może być wprowadzona

Czy to dużo? We wtorek - 19 października - resort raportował o 734 (w tej grupie najwięcej było podstawówek działających w trybie mieszanym - 450). Tydzień temu, czyli 13 października - 632, dwa tygodnie temu - 428.

Wcześniej, gdy po pierwszych trzech tygodniach nauki problemy z koronawirusem miało około 300 placówek, wiceminister Tomasz Rzymkowski mówił tvn24.pl : - Jak dotąd mamy pojedyncze przypadki nauki zdalnej i widać, że w szkołach zachowują zdrowy rozsądek. Jak dojedziemy do Wszystkich Świętych, to później będzie dobrze - prognozował.

Jak było wcześniej?

W zeszłym roku to właśnie o tej porze rząd podjął decyzję o zamknięciu szkół. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, będą uczyć się zdalnie od 24 października do 8 listopada. Ostatecznie dzieci do szkół wróciły dopiero w maju.

