Polska Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz usunięta z Polski 2050 Filip Czerwiński |

Tusk o Pełczyńskiej-Nałęcz. "Od dłuższego czasu ta współpraca nie była najłatwiejsza" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP

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Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która na początku roku została wybrana przewodniczącą Polski 2050, w sobotę została z tej partii usunięta. Informację tę przekazał w serwisie X jej poprzednik na tym stanowisku i założyciel ugrupowania, Szymon Hołownia.

"To dla naszego środowiska bardzo trudne, ale - wobec znanych faktów - niestety nieuniknione. Zarząd Polski 2050 podjął decyzję o usunięciu z partii Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz za "działanie na szkodę partii oraz wbrew uchwałom organów statutowych partii" - napisał Hołownia, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polski 2050.

To dla naszego środowiska bardzo trudne, ale - wobec znanych faktów - niestety nieuniknione. Zarząd @PL_2050 podjął decyzję o usunięciu z partii @Kpelczynska za „działanie na szkodę partii oraz wbrew uchwałom organów statutowych partii”. — Szymon Hołownia (@szymon_holownia) October 24, 2026 Rozwiń

Informację tę potwierdził również poseł Polski 2050, wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.

"Według moich informacji Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz została przed chwilą usunięta z Polski 2050 za działanie na szkodę partii. I słusznie" - napisał Gramatyka na X.

Według moich informacji @Kpelczynska została przed chwilą usunięta z @PL_2050 za działanie na szkodę partii.

I słusznie. — Michał Gramatyka 🇵🇱🇪🇺 #Polska2050 💛 (@McGramat) October 24, 2026 Rozwiń

Nagłe odejście z rządu

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w czwartek ogłosiła, że odchodzi z rządu, gdyż wartości są dla niej ważniejsze niż "stołki" i pozostawia partię "w rękach jej założyciela". W wywiadzie dla Wirtualnej Polski mówiła między innymi, że "ten rząd ma przemocową kulturę zarządzania".

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Pełczyńska-Nałęcz nie ma mandatu poselskiego, więc usunięcie jej z partii niczego nie zmienia w Sejmie.

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