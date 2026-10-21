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Polska

Karol Nawrocki pytany o Andrzeja Domańskiego. "Coś się stało?"

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Andrzej Domański
Nawrocki o "awansie" dla Domańskiego. Wskazuje "rzecz, którą trzeba naprawić jak najszybciej"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak
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Potrzebuję dziś dialogu, tylko niestety nie mam z kim go prowadzić - przekonywał Karol Nawrocki zgromadzone osoby na spotkaniu w Kuleszach Kościelnych. Pytany przez reporterkę TVN24 o nominację Andrzeja Domańskiego na wicepremiera, prezydent nie odpowiedział wprost. - Zdrowia życzę - mówił między innymi.

W trakcie spotkania z mieszkańcami Kulesz Kościelnych na Podlasiu Karol Nawrocki zwrócił uwagę na potrzebę "głębokiego dialogu i dyskusji ośrodka prezydenckiego z polskim rządem" - między innymi o problemach powiatowych, wojewódzkich czy ogólnopolskich.

- Potrzebuję dziś dialogu, tylko niestety nie mam z kim go prowadzić. Nie mam z kim rozmawiać o sprawach polskich. (...) Potrzebujemy dialogu w sprawach fundamentalnych i zasadniczych, do którego strona rządowa nie jest gotowa - przekonywał prezydent.

Karol Nawrocki o nominacji Andrzeja Domańskiego

Zdaniem Nawrockiego jedną z ważniejszych spraw jest "dziura finansów publicznych", która "nie może czekać na zmianę gospodarza i trzeba zacząć o tym dyskutować". Jak mówił, sprawa deficytu jest niepokojąca niezależnie od kolejnych rządów w przyszłości. Kontynuował, że kryzys odczuwalny jest zwłaszcza w samorządach, na które "nakładane są kolejne zadania, a nie idą za tym środki finansowe".

- Problem [deficytu - red.], który trzeba rozwiązać, bynajmniej nie awansem na stanowisko wicepremiera człowieka, który za to odpowiada. To rzecz, którą trzeba naprawić jak najszybciej, bo nasz dom cierpi i będzie cierpiał - ocenił prezydent. 

Po spotkaniu z mieszkańcami reporterka TVN24 Anna Borkowska-Minko pytała Nawrockiego wprost, jak wygląda sytuacja z ministrem Domańskim. - Coś się stało? - odparł prezydent. - Będzie nominacja czy nie? - dopytywała reporterka. - Mam nadzieję, że wszystko dobrze, że jest w zdrowiu, szczęściu - utrzymywał Nawrocki, który robił sobie w tym czasie pamiątkowe zdjęcia ze zgromadzonymi.

- Będzie nominacja na wicepremiera? - pytała dalej Borkowska-Minko. - Zdrowia życzę - uciął Nawrocki, po czym odszedł.

Premier Donald Tusk poinformował, że we wtorek wieczorem podpisał wniosek do prezydenta Nawrockiego w sprawie nominacji ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego na wicepremiera. Zgodnie z konstytucją prezydent na wniosek premiera powołuje członków rządu.

Źródło: PAP, TVN24
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Tagi:
Karol NawrockiPrezydent RPAndrzej DomańskiMinisterstwo FinansówRząd Donalda Tuska
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