Polska Kancelaria premiera uspokaja i apeluje: nie powielajmy niesprawdzonych informacji Oprac. Adam Styczek |

Kancelaria premiera uspokaja i apeluje: nie powielajmy niesprawdzonych informacji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W związku z atakiem 15-letniego absolwenta szkoły podstawowej w Leszczydole-Nowinach, wszystkie szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne, a także przedszkola, na terenie gminy Wyszków będą zamknięte na zajęcia dydaktyczne. W szkołach zapewniona zostanie jedynie opieka nad uczniami. Inne gminy przekazują informacje o wzmożonych patrolach straży miejskiej i policji w okolicy oraz w samych szkołach.

W przestrzeni internetowej zaczęły pojawiać się niesprawdzone informacje na temat ryzyka wystąpienia podobnych zdarzeń w innych miejscach.

W związku z tymi wydarzeniami kancelaria premiera zaapalowała o spokój i rozwagę. "W sytuacji zagrożenia szczególnie łatwo o panikę i dezinformację. Nie powielajmy niesprawdzonych informacji - korzystajmy wyłącznie z wiarygodnych źródeł i komunikatów służb. Każde zgłoszenie potencjalnego zagrożenia należy traktować poważnie i weryfikować" - przekazano.

Zachowajmy spokój i rozwagę. W sytuacji zagrożenia szczególnie łatwo o panikę i dezinformację.



Nie powielajmy niesprawdzonych informacji - korzystajmy wyłącznie z wiarygodnych źródeł i komunikatów służb.



Każde zgłoszenie potencjalnego zagrożenia należy traktować poważnie i… pic.twitter.com/MHa6aeJU7G — Kancelaria Premiera (@PremierRP) October 8, 2026 Rozwiń Źródło: X

Komunikat opublikowała również Polska Policja. "W związku z pojawiającymi się w sieci nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania placówek oświatowych, przypominamy o korzystaniu z oficjalnych komuniaktów i niepowielaniu niesprawdzonych treści" - napisano.

🚨🚨🚨 W ZWIĄZKU Z POJAWIAJĄCYMI SIĘ W SIECI NIEPRAWDZIWYMI INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, PRZYPOMINAMY O KORZYSTANIU Z OFICJALNYCH KOMUNIKATÓW I NIEPOWIELANIU NIESPRAWDZONYCH TREŚCI. https://t.co/beZYWESQkm — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) October 8, 2026 Rozwiń Źródło: X

Do wpisu dołączono komunikat stołecznej policji, która ostrzegła przed dezinformacją, a także przekazała dalej komunikat Komendanta Powiatowej Policji w Piasecznie, w którym podkreślono, że komendant nie podejmuje decyzji dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych.

"Nadrzędnym celem działań Policji jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, w tym dzieciom i młodzieży. W związku z ostatnimi zdarzeniami, do których doszło na terenie Mazowsza, funkcjonariusze traktują sytuację z należytą powagą i będą obecni w rejonie placówek oświatowych, dbając o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół oraz rodziców" - napisano.

W związku z informacjami pojawiającymi się w przestrzeni internetowej informujemy, że Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie nie podejmuje decyzji dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych.



Nadrzędnym celem działań Policji jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, w… pic.twitter.com/3AANVUY4AN — Policja Piaseczno (@PolicjaPiasecz1) October 8, 2026 Rozwiń

"Zwracamy się z prośbą o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych i oficjalnych źródeł informacji. Prosimy o śledzenie komunikatów publikowanych przez właściwe urzędy i instytucje oraz o niepowielanie niepotwierdzonych informacji, które mogą powodować niepotrzebny niepokój" - zaapelowano.

Warszawski ratusz: nie rekomendujemy odwoływania zajęć dydaktycznych

Swój komunikat opublikował również stołeczny ratusz, który zapewnił, że w związku z ostatnimi wydarzeniami na terenie placówek oświatowych województwa mazowieckiego, w trosce o bezpieczeństwo podejmuje działania prewencyjnie w placówkach edukacyjnych.

"Dyrektorzy szkół zostali zobowiązani do wzmożonej kontroli bezpieczeństwa, do szkół będą wpuszczani tylko uczniowie i pracownicy" - podano.

Ratusz podkreślił, że nie rekomenduje odwoływania zajęć dydaktycznych. "Przy szkołach pojawią się patrole Policji i Straży Miejskiej. Dyrektorzy szkół szczegółowe informacje przekażą rodzicom poprzez dziennik elektroniczny. Prosimy o zachowanie spokoju i korzystanie tylko ze sprawdzonych źródeł informacji" - napisano.

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Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka uczuliła z kolei, że "w sieci pojawia się wiele niesprawdzonych informacji, które wywołują lęk wśród uczniów, rodziców i nauczycieli". "Apelujemy o spokój i korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych, oficjalnych komunikatów służb oraz Polskiej Policji" - podkreśliła.

"Bądźmy czujni, ale nie ulegajmy dezinformacji. Bezpieczeństwo to nasza wspólna odpowiedzialność" - podsumowała.

W związku z wydarzeniami w szkołach, w których doszło do zaatakowania nauczycieli i uczniów, w sieci pojawia się wiele niesprawdzonych informacji, które wywołują lęk wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.



Apelujemy o spokój i korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych, oficjalnych… pic.twitter.com/rGDP9jWf2i — Karolina Gałecka (@K_Galecka) October 8, 2026 Rozwiń