Maciej Wierzyński: Rosja dla USA to "tsunami, jednorazowa katastrofa", a Chiny "są jak zmiana klimatyczna"

Maciej Wierzyński ocenił, że "gdyby był Ukraińcem, byłby ( wizytą Joe Bidena - red.) bardzo rozczarowany". – Myślę, że dla Ukraińców to było bardzo smutne i rozczarowujące. Oni nie oczekiwali pięknie brzmiących frazesów, tylko chcieli wiedzieć, czy wreszcie Zachód będzie ich ochraniał przed bombardowaniami – wskazał publicysta. W jego ocenie zabrakło jasnych deklaracji dotyczących przekazania broni i wyposażenia ukraińskiej armii.

Jednocześnie dziennikarz przyznał, że z technicznego punktu widzenia przemówienie Bidena było bardzo dobre przygotowane. – Tak, by potrącić odpowiednie struny: Jan Paweł II, Solidarność, to wszystko było w porządku, ale to już nie jest ten moment – ocenił Wierzyński.