"Jesteśmy w prawdziwej czarnej dziurze. Musimy znaleźć sensowne wyjście"

- Mamy do czynienia z wadliwym obsadzeniem składu (Sądu Najwyższego), ponieważ te osoby, które należą do kategorii tak zwanych neosędziów, są powołane bez rekomendacji odpowiednio powołanej, zgodnej z Konstytucją, Krajowej Rady Sądownictwa - powiedział w "Faktach po Faktach" profesor Marek Safjan .

Jak zaznaczył, "to jest bardzo ważny element, ponieważ proces powołania sędziego składa się z kilku elementów, ale dwa są szczególnie istotne. - Rekomendacja, czyli uchwała Krajowej Rady Sądownictwa, wskazująca kandydata, i akty nominacyjne prezydenta - wskazał. Jak tłumaczył, ciało, które zostało powołane w sposób sprzeczny z Konstytucją, "nie może być uznane za mające legitymację do udzielania prawidłowo takich rekomendacji". - Dlatego te osoby są z całą pewnością wadliwie powołane - dodał.

"Prezydent ma obowiązek współdziałania z parlamentem"

Zwrócił się z apelem do neosędziów w Sądzie Najwyższym i sądach powszechnych "o poczucie odpowiedzialności za państwo i sprawy publiczne i rezygnację z tych stanowisk, które dzisiaj pełnią". - Mogę też adresować (apel - red.) do pana prezydenta. Pan prezydent ma obowiązek w tym momencie współdziałania z parlamentem w przywracaniu rządów prawa. To jest obowiązek głowy państwa i to jest obowiązek każdego organu państwowego, który jest zobowiązany do tego, by respektować standardy, które wynikają z traktatów - oświadczył.