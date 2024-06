Jest wniosek o uchylenie immunitetu Mariusza Błaszczaka

Do Sejmu trafił wniosek o uchylenie immunitetu byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka. To wniosek z powództwa prywatnego byłego dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych generała Tomasza Piotrowskiego.

Informację o tym, że wniosek trafił do Sejmu jako pierwsza podała Wirtualna Polska. Przewodniczący komisji regulaminowej Jarosław Urbaniak potwierdził tę informację w rozmowie z reporterką TVN24 Agatą Adamek. Przekazał, że wniosek jest już na jego biurku. Jest to wniosek z powództwa prywatnego byłego dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych generała Tomasza Piotrowskiego.

Jak napisała WP we wniosku wskazano argumenty, że były szef MON Mariusz Błaszczak "pomówił dowódcę o postępowanie, które naraziło go na utratę zaufania potrzebnego do zajmowanego stanowiska Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych" oraz że wypowiedzi Błaszczaka "były poniżające go w opinii publicznej".