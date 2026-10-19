Polska Jerzy Owsiak o 35. Finale WOŚP. "Rocznie rodzi się około 20 tysięcy wcześniaków" Kamila Grenczyn |

Owsiak: rocznie się rodzi około 20 tysięcy wcześniaków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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35. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 31 stycznia 2027 roku. Prezes Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak ogłosił w ubiegłym tygodniu temat styczniowej zbiórki - "Dzisiaj?! Zdrowie noworodka najważniejsze!".

O jubileuszowym Finale WOŚP Owsiak mówił w poniedziałek w TVN24. Jak zaznaczył, przez te 35 lat udało się zbudować "coś, co ma swoją logistykę". - Bawimy się tego dnia, zbieramy pieniądze, później je liczymy, a później mamy cały rok na to, aby je jak najlepiej wydać - powiedział.

- Ta różnica między pierwszym finałem, gdzie na dzisiejsze pieniądze nasza zbiórka to było ponad 3 miliony złotych, i ostatni finał, pozwala nam mieć marzenia. Pozwala nam realizować wszystko to, co podpowiadają nam eksperci - wyjaśnił Owsiak. W trakcie ostatniego, 34. Finału WOŚP zebrano kwotę 263 477 929,83 zł.

Owsiak: rocznie rodzi się około 20 tysięcy wcześniaków

Owsiak jako jednego z ekspertów wymienił profesora Tomasza Szczapę. - Jest to człowiek, z którym od wielu lat rozmawiamy o neonatologii. Dzisiaj jest szefem Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. (...) Człowiek, z którym świetnie się zresztą rozmawia o muzyce, on wszystko wie, ale generalnie także widzi przyszłość neonatologii w tej teraźniejszości polskiej. Jest nas coraz mniej - mówił.

- Noworodki potrzebują bardzo specjalistycznej pomocy. Rocznie rodzi się około 20 tysięcy wcześniaków. "Jedynka" to jest to miejsce, gdzie kobieta rodzi, gdzie nie ma tego ryzyka. Coraz więcej się tych oddziałów zamyka. 10 lat temu było ich 400, teraz jest 266 - poinformował Owsiak.

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Wyjaśnił następnie, że "dwójką" i "trójką" określa się oddziały, gdzie kobieta trafia w przypadku ciąży wysokiego ryzyka, czyli tam, gdzie wszystko jest przygotowane do monitorowania, diagnozowania i stabilizacji noworodka. - Z tych 20 tysięcy wcześniaków chcemy zrobić wszystko (...), żeby 20 tysięcy rosło, rozwijało się, mogło żyć i to jest cel tego Finału - zaznaczył Owsiak.

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i TVN przygotowują się do 11. wspólnie realizowanego Finału. TVN jest głównym partnerem telewizyjnym wydarzenia, kontynuując wieloletnią współpracę obejmującą szerokie wsparcie redakcyjne, antenowe, produkcyjne i promocyjne.