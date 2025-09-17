Kaczyński chce przeniesienia rosyjskiej ambasady. Przygotowuje uchwałę

PiS złoży projekt uchwały ws. wywłaszczenia rosyjskiej ambasady w Warszawie Źródło: TVN24

W środę Jarosław Kaczyński poinformował na konferencji prasowej, że Prawo i Sprawiedliwość przygotowało projekt uchwały Sejmu w sprawie wywłaszczenia rosyjskiej ambasady w Warszawie. - Za chwilę złożymy go w Sejmie - dodał. Przypomniał, że decyzję o ewentualnej zmianie lokalizacji rosyjskiej ambasady może podjąć jedynie rząd.

Kaczyński argumentował, że takie działanie jest potrzebne, ponieważ przedstawicielstwo dyplomatyczne Rosji przy ulicy Belwederskiej znajduje się w bliskim sąsiedztwie Ministerstwa Obrony Narodowej, kancelarii premiera oraz Belwederu, będącego prezydencką rezydencją.

- Jak sądzimy, jest stosowny moment, żeby z tą nienormalną sytuacją po prostu skończyć - powiedział Kaczyński, dodając, że liczy na to, że zapowiadana uchwała uzyska poparcie Sejmu.

Kaczyński mówił, że w jest to działanie niezbędne w obliczu agresywnych działań Rosji, ataku dronów czy aktów dywersji.

