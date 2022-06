"Jarosław! Jarosław! Jarosław!". Test okrzyków przed wystąpieniem prezesa PiS w Sochaczewie

Po tych słowach na sali rozległy się niezbyt donośne okrzyki. - Coś słabo, no. Obiadu nie jedli? Musimy naprawdę zrobić tutaj czad, żeby nas prezes zapamiętał. Sochaczew to nie jest byle miasto - motywował Kaczmarek. - Krzyczymy dotąd, aż prezes powie "dziękuję, dziękuję, dziękuję" - poinstruował zgromadzonych.

- Mam propozycję z sali na okrzyk, "jak nie my, to kto" - powiedział i polecił zebranym powtórzenie hasła za nim. - No słabo, jeszcze raz. Musimy razem startować - instruował. Gdy próby przeszły pomyślnie, Kaczmarek z zadowoleniem oznajmił: - No to mamy trzy okrzyki.