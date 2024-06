Musimy iść tą drogą, wyciągając jednocześnie wnioski z tego wszystkiego, co widać na tych mapach, które dzisiaj pokazano - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński po ogłoszeniu pierwszych sondażowych wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Z pierwszych sondażowych wyników exit poll wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024 wynika, że Koalicja Obywatelska uzyskała 38,2 procent, Prawo i Sprawiedliwość - 33,9 procent, Konfederacja - 11,9 procent, Trzecia Droga - 8,2 procent Lewica - 6,6 procent, Bezpartyjni Samorządowcy-Normalna Polska w Normalnej Europie - 0,8 procent, Polexit - 0,3 procent Inne komitety - 0,1 procent.

Frekwencja w wyborach wyniosła, według badania exit poll, 39,7 procent.

Kaczyński: musimy wyciągnąć wnioski

W sztabie Prawa i Sprawiedliwości głos zabrał prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Musimy iść tą drogą, wyciągając jednocześnie wnioski z tego wszystkiego, co widać na tych mapach, które dzisiaj pokazano, co widać w różnego rodzaju innych, szczegółowych elementach wyników w poszczególnych województwach. Mamy jasne zadanie. Będziemy mieli za chwilę bardzo jasny projekt tego, co czynić. Będziemy się, szanowni państwo, jednoczyć - powiedział prezes PiS.

- Ten wynik to jest dla nas wielkie zadanie. My w tym ostatnim okresie jesteśmy ciągle mniej więcej na tym samym poziomie. Wiemy w tej chwili, patrząc na te wstępne wyniki, co trzeba uczynić, żeby ten poziom podnieść - mówił Kaczyński.

Sztab PiS PAP

- Jeśli będziemy potrafili zrobić to wszystko, co wynika z tego, co dzisiaj zobaczyliśmy - droga do zwycięstwa jest otwarta. Przypomnę państwu rok 2004. Wtedy podczas ogłaszania pierwszych wyników do wyborów europejskich wydawało się, że jest źle. Ale ja wtedy też mówiłem, że to jest wyzwanie i zwyciężyliśmy. W 2005 roku zwyciężyliśmy. Musimy tą drogą iść dalej - mówił prezes PiS.

Kaczyński dodał, że "nie ma żadnej wątpliwości, że droga do zwycięstwa w najważniejszych wyborach - prezydenckich, a później parlamentarnych, jest otwarta".

- Potrzebny jest biało-czerwony front. I ten biało-czerwony front z całą pewnością ostatecznie powstanie, on właśnie obok innych naszych działań przyniesie nam zwycięstwo - mówił Kaczyński.

- Bardzo serdecznie też chciałbym zaapelować do wszystkich zwolenników naszej formacji, do wszystkich zwolenników zmiany sytuacji w Polsce, (...) żeby pamiętali, że trzeba chodzić na wybory i trzeba głosować - dodał.

Autorka/Autor:ek/kab

Źródło: TVN24