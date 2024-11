Politycy PiS na marszu. "Wykalkulowali sobie, że im się to po prostu opłaca"

W poniedziałek przez Warszawę przeszedł Marsz Niepodległości, na którym pojawili się też politycy PiS - w tym prezes partii Jarosław Kaczyński i były premier Mateusz Morawiecki . - Każdy patriota powinien tutaj być. To nie jest polityczny marsz, tylko to jest marsz każdego, kto podziela pewne wartości - mówił p. o. wiceprezes PiS (zastępuje na tym stanowisku Zbigniewa Ziobrę ) Michał Wójcik.

"Kampania prezydencka się zbliża, PiS chce powoli próbować przejmować marsz"

Obecność polityków PiS na marszu skomentowali politycy Konfederacji. - Pamiętam jako organizator tych pierwszych marszów, że gdy spotykała nas policyjna pałka i gaz na ulicach, to Jarosław Kaczyński tchórzliwie uciekał do Krakowa - powiedział poseł Witold Tumanowicz.

Szłapka: PiS uznał, że musi się radykalizować i szukać poparcia wśród wyborców Konfederacji

Zapytany, czy może to być próba zjednoczenia się PiS i Konfederacji, zaprzeczył. - Myślę, że problem polega na tym, że będziemy mieli cały czas do czynienia z licytacją i ostatnie wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego czy to brnięcie w kłamstwo smoleńskie pokazuje, że on jest gotowy powiedzieć wszystko i zawsze tylko, żeby uzyskać jakieś swoje wsparcie polityczne - ocenił.