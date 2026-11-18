Polska Janusz Kowalski w Sejmie o "puszczaniu oczka". Radosław Sikorski komentuje Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Kowalski: co mi tu oczka puszczasz, Radosław Sikorski? Źródło wideo: sejm.gov.pl Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do incydentu doszło podczas debaty nad wnioskiem o konstruktywnym wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska. Wniosek, złożony przez klub Rozwój Plus, został ostatecznie odrzucony stosunkiem 242 głosów do 200.

Głosowanie poprzedziła debata, podczas której na mównicę wszedł między innymi poseł niezrzeszony Janusz Kowalski. - Donaldzie, patrzę ci się w oczy i mówię: jesteś bardzo, bardzo złym człowiekiem - zwrócił się do premiera. - Naprawdę marzę o tym, żeby być tym, który będzie prowadził rozliczenia wobec ciebie. Mi powieka nie zadrgnie, kiedy będziemy was rozliczać - mówił, patrząc w stronę ław rządowych.

- Co mi tu puszczasz jakieś oczka, Radosław Sikorski? - zapytał nagle. - No przepraszam bardzo, w Biedronia się bawisz? Co to jest? - kontynuował. Kamery pokazały wtedy Sikorskiego, który śmieje się, krzywi i ręką wykonuje gest odpychania.

- Radosław Sikorski mi oczka puszcza. Człowieku, weź się zachowuj poważnie. Dawno nie byłeś w Sejmie, to się zachowuj poważnie, bo rozmawiamy o ważnych sprawach - mówił Kowalski.

Komentarze Sikorskiego i Biedronia

Słowa Kowalskiego Sikorski skomentował w czwartek w "Kropce nad I" w TVN24. - Stanowczo dementuję, jakobym puszczał oczko do posła Janusza Kowalskiego. Poseł Kowalski nie jest w moim typie - powiedział. - A poza tym zdaje mi się, że on czuje miętę do Donalda Tuska, którego imię przywołuje nadaremnie - ironizował.

Do uwag pod swoim adresem szef MSZ odniósł się też w mediach społecznościowych. "Miłość nie wybiera. Ale ja mogę. Janusz, podziękuję" - napisał na X.

Miłość nie wybiera. Ale ja mogę. Janusz, podziękuję. pic.twitter.com/qvjEretSeg — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) November 17, 2026 Rozwiń Źródło: X/Radek Sikorski

Na słowa Kowalskiego zareagował też Biedroń. "Dementuję. Nigdy bym nie puścił oczka do Janusza Kowalskiego. Szanujmy się" - skomentował na X.

Dementuję. Nigdy bym nie puścił oczka do Janusza Kowalskiego. Szanujmy się. — Robert Biedroń (@RobertBiedron) November 17, 2026 Rozwiń Źródło: X/Robert Biedroń

"Janusz dostał kosza dwa razy tego samego dnia. Powinien zastanowić się nad sobą" - skomentował ten wpis Sikorski.

Janusz dostał kosza dwa razy tego samego dnia.

Powinien zastanowić się nad sobą. https://t.co/uU7VrYx9Iw — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) November 18, 2026 Rozwiń