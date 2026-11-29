W KULUARACH Jaki cel ma prezydent Karol Nawrocki? "Będzie robił wszystko, żeby utrudniać" Kamila Grenczyn |

Weto Nawrockiego do ustawy o podatkach. Zalewska o dwóch celach prezydenta Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP/EPA

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Prezydent Karol Nawrocki zawetował w piątek ustawę wprowadzającą zmiany w podatkach. Przepisy zakładały podniesienie pierwszego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzały drugi próg do 150 tysięcy złotych i nową stawkę podatkową.

- Słyszę, że to jest już taki czas, kiedy prezydent nie będzie dbał o własny interes, o własny wizerunek i poparcie, tylko będzie robił wszystko, żeby utrudniać życie rządowi, co robił do tej pory gdzieś tam z pewnymi wyjątkami - powiedziała "W kuluarach" w TVN24 Arleta Zalewska.

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Zwróciła również uwagę, że z każdym miesiącem bliżej przyszłorocznych wyborów do parlamentu politycy będą wszystko podporządkowywać kampanii wyborczej. - PiS kalkuluje, prezydent kalkuluje: po pierwsze dzielimy Polaków - przekazała. Jak wyjaśniła, prezydentowi "chodzi o to, żeby pokazać granice na poziomie 15 tysięcy złotych miesięcznie brutto". - On próbuje tych podatników po prostu dzielić i wykorzystywać ten podział - mówiła.

- Drugim celem jest to, żeby pozbawić jakiejkolwiek możliwości realizacji obietnicy przez Donalda Tuska - powiedziała Zalewska.

Rząd spróbuje odrzucić weto prezydenta

Michał Tracz-Koszela przekazał z kolei, powołując się na informacje z kancelarii premiera, że zapadła decyzja o próbie odrzucenia prezydenckiego weta. - To jeszcze wymaga konsultacji z marszałkiem Sejmu, więc tak na 101 procent będziemy mogli o tej sytuacji powiedzieć, kiedy zawiśnie ta informacja na stronach sejmowych - zastrzegł.

- Koncepcja koalicji jest w tej chwili taka: przytrzymać ten temat do ostatniego przed świętami posiedzenia Sejmu, przegłosować to tuż przed świętami - ujawnił. Jak zaznaczył Tracz, odrzucenie weta prezydenta jest mało prawdopodobne, jednak "najistotniejsze jest to, aby wałkować, grillować w tej chwili ten temat, pokazywać ludziom, że koalicja chciała podatki obniżyć".

Piotr Kraśko ocenił natomiast, że według niego "założenie prezydenta jest takie: jakikolwiek sukces tej koalicji będzie kontrproduktywny z punktu widzenia mojego i mojego obozu politycznego".