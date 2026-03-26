KROPKA NAD I

Sasin o obniżkach cen paliw: nie mamy powodu, by być przeciw

Kropka nad i - Jacek Sasin
Sasin o obniżkach cen paliw: nie mamy powodu być przeciw
Jesteśmy za wszystkimi rozwiązaniami, które spowodują, że na stacjach benzynowych będzie taniej. To jest oczywiste - oznajmił w "Kropce nad i" w TVN24 poseł PiS Jacek Sasin. Jego zdaniem analogiczny projekt był wcześniej składany przez jego partię.

W czwartek o godzinie 18 rząd zebrał się na nadzwyczajnym posiedzeniu, a później rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował o przyjęciu projektów w sprawie obniżenia cen paliw. Zajmują się już nimi posłowie.

Jak mówił wcześniej premier Donald Tusk, projekty zakładają obniżenie stawki VAT na paliwa z 23 do 8 procent, obniżkę akcyzy na benzynę o 29 groszy, na olej napędowy o 28 groszy i ustalenie maksymalnej ceny detalicznej na paliwa ustalanej każdego dnia przez ministra energii. 

Obniżki cen paliw. Jest decyzja rządu
Obniżki cen paliw. Jest decyzja rządu

Sasin o cenach paliw: potwornie bolą Polaków

Sprawę komentował w czwartkowej "Kropce nad i" w TVN24 poseł PiS, były wicepremier i były minister aktywów państwowych Jacek Sasin. - Przypomnę, że już trzy tygodnie temu nasz kandydat na premiera profesor Przemysław Czarnek złożył analogiczny pomysł na obniżenie ceny paliw - powiedział gość Moniki Olejnik.

Sasin był pytany, czy PiS będzie głosować za czy przeciw rządowym projektom.

- My nie mamy powodu, żeby być przeciw. My jesteśmy za wszystkimi rozwiązaniami, które spowodują, że na stacjach benzynowych będzie taniej. To jest oczywiste - mówił.

Dodał, że obecne ceny paliw "potwornie bolą Polaków". - Szkoda, że trzeba było aż trzech tygodni zwlekania, żeby rząd w ogóle jakąkolwiek inicjatywę tutaj przejawił - zaznaczył. 

Jacek Sasin
Jacek Sasin
Sasin: prezydent nie musi udowadniać swojej antyrosyjskości

Jacek Sasin był też pytany o ostatnią wizytę prezydenta Karola Nawrockiego w Budapeszcie, podczas której spotkał się z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Wywołała ona kontrowersje ze względu na relację węgierskiego polityka z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

- Rzeczywiście dostrzegamy potężny problem, jakim jest taka bliska relacja między Węgrami a Rosją, wspieranie tej rosyjskiej narracji - przyznał. Prowadząca Monika Olejnik dociekała, dlaczego w takim razie prezydent wspiera premiera Węgier. - Nic mi nie wiadomo, żeby wspierał Orbana - odparł poseł PiS.

Przekonywał również, że prezydent "nie musi udowadniać swojej antyrosyjskości". - Jest człowiekiem ściganym listem gończym w Rosji przez Putina (…). Obalał rosyjskie pomniki w Polsce jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Ma sprecyzowane, bardzo jasne poglądy. Wielokrotnie je wyrażał i w relacjach międzynarodowych bardzo jest jednoznaczny w tej sprawie - ocenił.

Dopytywany o to, co prezydent uzyskał po wizycie w Budapeszcie, odpowiedział, że "nie była to wizyta, która miała cokolwiek uzyskać od Węgier".

Jacek Sasin
Mikołaj Stępień
Czytaj także:
imageTitle
Jeden z najważniejszych goli "Lewego" w kadrze
Najnowsze
Noc, popada śnieg
Ostrzeżenia IMGW. Tu w nocy może sypać śnieg
METEO
imageTitle
Gauff w finale, czyli Świątek jeszcze niżej w rankingu
EUROSPORT
imageTitle
Koszmarny błąd Bednarka. Tak padł gol dla Albanii
EUROSPORT
shutterstock_2635235415
Komisja Europejska bierze pod lupę Snapchat
BIZNES
Policyjny radiowóz
Szukał go Interpol. Wpadł, bo zatrzymał się w niedozwolonym miejscu
WARSZAWA
imageTitle
Gwizdy podczas hymnów. Wpadka na Stadionie Narodowym
EUROSPORT
Fakty po faktach - Grażyna Piotrowska-Oliwa - Witold Orłowski
"Klienci indywidualni odczują zmianę, bo to bardzo duża obniżka"
Polska
Posiedzenie Sejmu 26 marca
"CPN" w Sejmie
Polska
Mińsk, Białoruś
USA znoszą sankcje na białoruskie ministerstwo finansów i bank
BIZNES
Zieliński strzelił drugiego gola w meczu z Albanią
Kolejny gol, wielki powrót Polaków!
RELACJA
Baza MacDill w Tampie na Florydzie
Bomba w siedzibie Centralnego Dowództwa. Zarzuty dla rodzeństwa
Świat
imageTitle
Malinin odpędził demony. "Poczułem ulgę"
EUROSPORT
Linia 521 wciąż będzie dojeżdżać do Dworca Centralnego
Planowali skrócenie trasy linii 521. Dokąd dojedzie?
WARSZAWA
Wyspa Andoeya w Norwegii
Kuter rybacki zakłócił start rakiety
METEO
imageTitle
Skomplikowane relacje Świątek z trenerem. "To sięga o wiele głębiej"
EUROSPORT
pap_20260310_14J
Nowy plan Tuska w sprawie paliw. "To oznacza jedno"
Maja Piotrowska
Przebudują ulice w Rembertowie
Przy okazji budowy tunelu chcą wyremontować też drogi. Czekają na oferty
WARSZAWA
Noc, deszcz
W nocy przydadzą się parasole
METEO
imageTitle
19-latek obok Lewandowskiego. Tego nikt się nie spodziewał
EUROSPORT
Donald Trump
Trump ujawnia "prezent" od Iranu. Sugeruje plany wobec ropy
BIZNES
Donald Tusk - Posiedzenie Rządu
Obniżki cen paliw. Jest decyzja rządu
Polska
Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Banku
Niejawna rozprawa i decyzja NSA w sprawie Getin Noble Banku
BIZNES
Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban: mecz z Albanią najważniejszy w mojej karierze
Jedna sensacja w składzie na Albanię
EUROSPORT
imageTitle
"Byłam numerem 1, a teraz jestem na wózku"
EUROSPORT
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2431576363
Słowacja z podwójnymi cenami, w Niemczech jedna podwyżka dziennie
BIZNES
Szabolcs Panyi
Ujawnił rosyjskie kontakty ministra. Teraz rząd Orbana oskarża go o szpiegostwo
Świat
9 min
pc
Lekarze nie dawali mu zbyt wielu szans. "Gdyby nie upór żony, nie wyszedłbym z tego”
Fakty+
imageTitle
Wiało za mocno, etap skrócono. Kapitalny finisz Brytyjczyka
EUROSPORT
System obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot
Broń dla Ukrainy trafi na Bliski Wschód? "Amunicja pali im się w rękach"
Świat

