"O szóstej rano przyjdą do mnie panowie i doprowadzą mnie na przesłuchanie"

Chciałbym, żeby to zatrzymanie miało co najmniej taką dynamikę, jak "Helikopter w ogniu". Ale obawiam się, że to będzie dużo bardziej banalne - w taki sposób sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Igor Tuleya mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 o możliwym doprowadzeniu go do prokuratury. Dodał, że nawet w takim przypadku nie będzie składać wyjaśnień w charakterze podejrzanego.