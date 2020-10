"Popularność popularnością, ale trzeba pracować"

Tak się spełnia marzenia i snuje kolejne - już jako pierwsza Polka, która wygrała wielkoszlemowy turniej. – Będę potrzebowała jeszcze kilku dni, żeby spojrzeć na całe dwa tygodnie z innej perspektywy i poukładać sobie w głowie to, co się wydarzyło. Na razie nadal jestem trochę zszokowana – przyznaje Iga Świątek w rozmowie z korespondentką TVN24 we Francji Anną Kowalską.

- Trzeba pamiętać, że ona nie znalazła się tam przez przypadek – zwraca uwagę trener tenisistki Piotr Sierzputowski. – Umiejętności, które wykorzystywała na korcie ona już ma. Teraz tylko kwestia wyciągać je z rękawa i korzystać w odpowiednich momentach. To jest klucz do dobrego grania, bo na treningu bardzo wiele osób potrafi naprawdę dobrze zagrać. Najważniejsze to wyjść i to zrobić pod presją – dodaje.