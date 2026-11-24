Grzegorz Braun i Michał Dworczyk na wspólnym zdjęciu z Parlamentu Europejskiego
Na prawicy toczą się dyskusje o ewentualnym wspólnym starcie z partią Grzegorza Brauna w przyszłorocznych wyborach i współpracy z nią po nich. Politycy Rozwoju Plus, w tym były premier Mateusz Morawiecki, wykluczają publicznie sojusz z Konfederacją Korony Polskiej.
"W miarę postępów Konfederacji Korony Polskiej walka z 'braunizacją' zaostrza się - ale tymczasem w parlamencie eurokołchozowym dzień jak co dzień" - napisał Braun we wtorkowym wpisie. Dołączył do niego wspólne zdjęcie z europosłem Rozwoju Plus Michałem Dworczykiem.
Ostatnio Braun opublikował też wspólne zdjęcie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Dworczyk: można być uprzejmym, niezależnie od poglądów
Dworczyk zareagował na wpis Brauna. "Żeby nie było wątpliwości: miejsce siedzenia podczas głosowań w PE nie zmienia linii politycznej Rozwoju Plus" - zaznaczył.
"Naprawdę szkoda, że tak wielu ludzi nie rozumie lub nie chce zrozumieć, że z innym człowiekiem, nawet gdy fundamentalnie się z nim nie zgadzasz, można normalnie rozmawiać. Można być uprzejmym, niezależnie od poglądów. Właśnie do tego doprowadziła polaryzacja i hejt, które wykorzystują dwie największe partie oraz ich wyznawcy…" - napisał na X.
Morawiecki i Kaczyński o współpracy z Braunem
W trakcie jednej z listopadowych konferencji prasowych Morawiecki ocenił, że "braunizacja polskiej prawicy powoduje ośmieszanie prawicy". Zaznaczył, że Rozwój Plus chce rządu "bez Tuska, ale także bez Brauna", a myśląc o "stabilnym rządzie", trzeba znaleźć "taką formułę polityczną", w której taki rząd będzie zbudowany bez lidera Konfederacji Korony Polskiej.
Prezes PiS w przeszłości zmieniał już zdanie dotyczące współpracy z Braunem. W trakcie Marszu Niepodległości środowisk narodowych mówił już nie tylko o pakcie senackim pod patronatem prezydenta, ale też o "jednej wielkiej liście" prawicy również do Sejmu. Jak powiedział w rozmowie z Onetem, "trzeba przekonywać polityków trzech Konfederacji", bo jego zdaniem "tak naprawdę są trzy".