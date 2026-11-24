Polska Grzegorz Braun i Michał Dworczyk na wspólnym zdjęciu z Parlamentu Europejskiego Aleksandra Sapeta |

Tusk: dobrze się dzieje, że Kaczyński już nie ukrywa, że nie widzi istotnych różnic między Braunem a sobą Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: x.com/GrzegorzBraun_

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Na prawicy toczą się dyskusje o ewentualnym wspólnym starcie z partią Grzegorza Brauna w przyszłorocznych wyborach i współpracy z nią po nich. Politycy Rozwoju Plus, w tym były premier Mateusz Morawiecki, wykluczają publicznie sojusz z Konfederacją Korony Polskiej.

"W miarę postępów Konfederacji Korony Polskiej walka z 'braunizacją' zaostrza się - ale tymczasem w parlamencie eurokołchozowym dzień jak co dzień" - napisał Braun we wtorkowym wpisie. Dołączył do niego wspólne zdjęcie z europosłem Rozwoju Plus Michałem Dworczykiem.

W miarę postępów @KoronyPolskiej🇵🇱 walka z „braunizacją” zaostrza się - ale tymczasem w parlamencie eurokołchozowym dzień jak co dzień 😉 @michaldworczyk @MorawieckiM @RozwojPlus🇺🇦🇺🇸🇮🇱 pic.twitter.com/BPlXtntGaP — Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) November 24, 2026 Rozwiń

Ostatnio Braun opublikował też wspólne zdjęcie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Grzegorz Braun opublikował zdjęcie z Jarosławem Kaczyńskim i Tobiaszem Bocheńskim Źródło zdjęcia: x.com/GrzegorzBraun_

Dworczyk: można być uprzejmym, niezależnie od poglądów

Dworczyk zareagował na wpis Brauna. "Żeby nie było wątpliwości: miejsce siedzenia podczas głosowań w PE nie zmienia linii politycznej Rozwoju Plus" - zaznaczył.

"Naprawdę szkoda, że tak wielu ludzi nie rozumie lub nie chce zrozumieć, że z innym człowiekiem, nawet gdy fundamentalnie się z nim nie zgadzasz, można normalnie rozmawiać. Można być uprzejmym, niezależnie od poglądów. Właśnie do tego doprowadziła polaryzacja i hejt, które wykorzystują dwie największe partie oraz ich wyznawcy…" - napisał na X.

Żeby nie było wątpliwości: miejsce siedzenia podczas głosowań w PE nie zmienia linii politycznej @RozwojPlus .

Na marginesie, to zabawne, że w tym tygodniu jeden poseł PiS zaatakował mnie za to, że przez pewien czas moim adwokatem był Ryszard Kalisz, a drugi poseł PiS za to, że… https://t.co/b2uehhT2Cq — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) November 24, 2026 Rozwiń

Morawiecki i Kaczyński o współpracy z Braunem

W trakcie jednej z listopadowych konferencji prasowych Morawiecki ocenił, że "braunizacja polskiej prawicy powoduje ośmieszanie prawicy". Zaznaczył, że Rozwój Plus chce rządu "bez Tuska, ale także bez Brauna", a myśląc o "stabilnym rządzie", trzeba znaleźć "taką formułę polityczną", w której taki rząd będzie zbudowany bez lidera Konfederacji Korony Polskiej.

Prezes PiS w przeszłości zmieniał już zdanie dotyczące współpracy z Braunem. W trakcie Marszu Niepodległości środowisk narodowych mówił już nie tylko o pakcie senackim pod patronatem prezydenta, ale też o "jednej wielkiej liście" prawicy również do Sejmu. Jak powiedział w rozmowie z Onetem, "trzeba przekonywać polityków trzech Konfederacji", bo jego zdaniem "tak naprawdę są trzy".