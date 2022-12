"Potrójny test" i szczepienie przeciwko grypie bez skierowania od lekarza. Zapowiada wiceminister zdrowia

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska wyjaśniał w rozmowie z TVN24, jakie zmiany mają zostać wprowadzone w nowym roku w związku ze wzrostem zachorowań na grypę. - Po pierwsze chcemy, aby były dostępne bezpłatne testy, to tak zwany potrójny test, to znaczy za jednym wymazem wykrywamy infekcję - czy to covidową, grypową, czy wirusa RSV. Myślę, że na początku stycznia już taka możliwość będzie - powiedział.