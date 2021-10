Policja zatrzymała kierowcę poszukiwanego po potrąceniu czterolatka. "Był całkowicie zaskoczony"

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w niedzielę wieczorem na skrzyżowaniu ulic Armii Polskiej i 30 Stycznia w Gorzowie Wielkopolskim. To tam zderzyły się dwa auta: chevrolet i bmw. W wyniku uderzenia chevrolet odbił się od bmw i potrącił czteroletniego chłopca, który wraz z ojcem i rowerem znajdował się na chodniku w pobliżu przejścia dla pieszych. Czterolatek zmarł.

Tuż po wypadku Maludy informował, że kierowca chevroleta pieszo oddalił się z miejsca zdarzenia. Według policji kierowca "umyślnie naruszył zasady ruchu drogowego", a "swoim zachowaniem doprowadzi do kolizji, w wyniku której doszło do śmierci czteroletniego dziecka".

- W normalnym przypadku, gdy mamy do czynienia z wypadkiem samochodowym ze skutkiem śmiertelnym, to grozi kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności, ale ponieważ sprawca uciekł, to najniższa grożąca mu kara to dwa lata pozbawienia wolności, a najwyższa to 12 lat - poinformował Łukasz Gospodarek, rzecznik gorzowskiej prokuratury okręgowej.