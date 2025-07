"Germanizacja" Polski, czyli kto skuteczniej opowiada rzeczywistość

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Od lipca w sieci można podpisywać "Petycję przeciw germanizacji Wrocławia", którą zainicjował poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Hreniak. Skierowana jest do prezydenta Wrocławia i rady miasta, a jej celem jest powstrzymanie "działań zmierzających do przywrócenia Mostowi Grunwaldzkiemu jego przedwojennego, pruskiego i niemieckiego charakteru". O co z tym mostem chodzi - jeszcze wyjaśnimy, lecz uwagę zwraca język odezwy, takie frazy jak na przykład "próba 'zniemczenia' charakteru mostu". Zagrożenie "zniemczeniem" dostrzegają nagle mieszkańcy nie tylko stolicy Dolnego Śląska, bo jedna z komentujących na Facebooku zachętę posła do podpisywania petycji zauważyła: "Dlaczego petycja dotyczy tylko mieszkańców Wrocławia? Co jeśli nie mieszkam w tym mieście, a nie zgadzam się z pełzającą germanizacją Polski (…)?".