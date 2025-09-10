Pierwszy żołnierz RP wraca do słów sprzed roku. "Wcale nie mam satysfakcji"

Generał Kukuła wraca do swoich słów sprzed roku. "Wcale nie mam satysfakcji" Źródło: TVN24

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła, komentując naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, został zapytany w "Faktach po Faktach" w TVN24 o swoje słowa z października 2024 roku, kiedy to na inauguracji nowego roku w Akademii Wojsk Lądowych mówił, że "wszystko wskazuje na to, że jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią w ręku w obronie naszego państwa". Wówczas jego słowa wzbudziły kontrowersje.

Generał Kukuła o swoich słowach sprzed roku: wcale nie mam satysfakcji

- Oficer musi zawsze mówić prawdę, nawet tę najbardziej bolesną. Od tego jesteśmy. Nie jesteśmy politykami. Mamy prawo i obowiązek mówić prawdę, przygotowywać się na różne, najgorsze warianty - powiedział teraz Kukuła.

- Wtedy kierowałem to przesłanie dla następnego pokolenia polskich oficerów. War fighting, przygotowanie do walki jest tutaj najważniejsze. Wcale nie mam satysfakcji z tego, że się wydarzają takie rzeczy - zastrzegł.

- Ale po prostu musimy przyjąć to do wiadomości i nauczyć się żyć w takim świecie. Przygotować się na wiele lat rywalizacji, która niekoniecznie musi być wojną o charakterze symetrycznym, konwencjonalnym, ale wojną asymetryczną, która, (...), potrwa bardzo wiele lat, a my musimy to przeżyć - kontynuował.

"Izrael jest dobrym przykładem"

Jako przykład reakcji na takie działania podał tu Izrael.

- Jest dobrym przykładem państwa, który pokazuje, że jest to możliwe. Gdzie może się rozwijać ekonomia, może się rozwijać nauka i inne dziedziny. Więc patrzę, mimo tych wszystkich zagrożeń, z wielkim optymizmem w naszą przyszłość - zakończył.

