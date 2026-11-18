Gala bokserska z udziałem Karola Nawrockiego? Rzecznik prezydenta dementuje
W środę media opisywały krążące w sieci doniesienia na temat rzekomo organizowanej w lutym 2027 roku gali bokserskiej pod hasłem "NowRocky Boxing Night". Wydarzenie miałoby się odbyć w łódzkiej Atlas Arenie, a wśród gości mieliby znaleźć się prezydent Karol Nawrocki i znany filipiński pięściarz Manny Pacquiao.
Nawrocki spotkał się z wielokrotnym mistrzem świata podczas niedawnej wizyty na Filipinach. Pacquiao opublikował wtedy w mediach społecznościowych nagranie z ich wspólnego treningu bokserskiego.
Do doniesień o rzekomym planowanym udziale prezydenta w gali bokserskiej rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz nawiązał we wpisie na X. "W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami o rzekomo organizowanej w Łodzi, w lutym 2027 r. gali bokserskiej z udziałem Prezydenta RP informuję, że mamy do czynienia z internetowym oszustwem. Wizerunek Pana Prezydenta Karola Nawrockiego został wykorzystany bezprawnie" - napisał.
Rafał Leśkiewicz: służby powinny zadziałać szybko
Rzecznik prezydenta przekazał, że strona internetowa nawiązująca w swojej nazwie do nazwiska Nawrockiego została kilka tygodni temu zgłoszona do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
"Dziś ponownie zostanie skierowane pismo do ABW w tej sprawie. Służby powinny zadziałać szybko i skutecznie - mają wszelkie narzędzia do tego, by ustalić, kto stoi za świadomym wprowadzaniem ludzi w błąd" - oświadczył Leśkiewicz.