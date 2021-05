Ziobro o Funduszu Odbudowy: my zdania nie zmieniamy

We wtorek Sejm ma zająć się projektem ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych w budżecie UE. Ma się też odbyć głosowanie. Swój sprzeciw wobec ratyfikacji od dawna deklaruje Solidarna Polska.

Ziobro: my zdania nie zmieniamy

Po godzinie 15 lider tej partii, minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro mówił na konferencji, że "my zdania nie zmieniamy, jesteśmy konsekwentni". - Szanujemy naszych współkoalicjantów, naszych kolegów, czasami nawet przyjaciół - zapewnił, dodając, że "odpowiedzialność za Polskę wymaga też i odpowiedzialnego głosowania".

- Są takie sprawy, w których możemy głosować inaczej i nasi koledzy też muszą to zrozumieć - mówił Ziobro. - W tej sprawie widzimy zbyt wielkie ryzyka dla Polski, żebyśmy mogli zmienić zdanie - podkreślił.

"Jeżeli poważnie się traktuje politykę, zawsze trzeba brać pod uwagę konsekwencje"

Ziobro był pytany, co sądzi o ewentualnych konsekwencjach w razie złamania klubowej dyscypliny.

- Jeżeli poważnie się traktuje politykę, zawsze trzeba brać pod uwagę konsekwencje. Jeżeli broni się własnego przekonania i chce się działać zgodnie z tym, co podpowiada polityczna ocena i serce w tym wypadku, i lojalność wobec wyborców, to wówczas trzeba być zawsze gotowym na poniesienie konsekwencji - mówił.

Jego zdaniem "znacznie większe konsekwencje na nas by spadały, gdyśmy podjęli decyzje sprzeczne z tym, co uważamy". - Ponieważ to jest nasza wiarygodność wobec wyborców, ona jest dla nas bezcenna - dodał.