W kominie i kapturze

Ustaliliśmy okoliczności zatrzymania księdza Michała O., do którego doszło 26 marca. Doszło do niego w niewielkiej miejscowości w Małopolsce, na terenie prywatnej posesji, którą zamieszkuje wiceprezes Fundacji Profeto Ewelina Zamojska-Banaszyk.

- Operacja była przygotowywana w sposób standardowy. To oznacza, że poprzedniego wieczora funkcjonariusze musieli się upewnić, że właśnie tutaj położy się spać podejrzany. Zadbano o bezpieczeństwo, by podczas samego zatrzymania jemu i wiceprezes fundacji nic się nie stało – mówi nasz rozmówca, prosząc o zachowanie anonimowości.

W komunikacie RPO wątpliwości ujęto w ten sposób: "zatrzymany miał korzystać z toalety w kajdankach, przy otwartych drzwiach i w obecności funkcjonariuszy. Następnie funkcjonariusze przeprowadzili go do sali zakupowej stacji, gdzie pozostawali z nim przez kilka minut w obecności licznych osób postronnych, nie reagując na robienie przez nie zdjęć konwoju".

Jeszcze w marcu mecenas Krzysztof Wąsowski, obrońca księdza, tak oceniał działania funkcjonariuszy ABW, opierając się na słowach swojego klienta: "Poinformował mnie, że jego 'opiekunowie' z ABW zachowywali się bardzo "po ludzku", za co jest im wdzięczny i że cały wtorek aż do naszego spotkania nie jadł, bo nie może ze względów zdrowotnych przyjmować pokarmów pszennych".

Ostatecznie trafił do policyjnej izby zatrzymań, która mieści się w gmachu Komendy Stołecznej Policji, gdzie spędził noc. Od tej pory już funkcjonariusze ABW nie mieli z nim kontaktu. Do prokuratury - gdzie ksiądz usłyszał serię zarzutów karnych i następnie na posiedzenie aresztowe w sądzie - konwojowali go policjanci.

Sytuacja "na dołku"

"Po umieszczeniu w pomieszczeniu miał on nie zostać pouczony o przysługujących mu prawach a także nie mieć dostępu do regulaminu pobytu osób w PDoZ (…) nie wydano ani jednego posiłku a wodę podano tylko raz, za pomocą używanej wcześniej plastikowej butelki. Zatrzymany miał również zostać przez długi okres pozbawiony dostępu do urządzeń sanitarnych a do spania otrzymać jedynie dwa brudne koce, bez materaca ani poduszki" – brzmi fragment komunikatu RPO.