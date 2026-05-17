Polska "Tańczące" obrazy. Niezwykły pokaz kaszubskiej tradycji Oprac. Aleksandra Sapeta |

Od piątku do niedzieli na Kalwarii Wejherowskiej odbywały się tradycyjne uroczystości odpustowe. Jednym z punktów obchodów był "taniec feretronów", zwany również "pokłonem feretronów".

Ten kaszubski zwyczaj religijny polega na rytmicznym "kłanianiu" i obracaniu feretronów - przenośnych, malowanych z dwóch stron obrazów religijnych - do przodu, tyłu i na boki, w rytm muzyki granej przez orkiestrę. Feretrony niosą cztery osoby nazywane obraźnikami.

Tradycja ukłonów feretronowych narodziła się najprawdopodobniej w XVIII wieku.

- Ludzie, którzy widzą taki taniec, nie odbierają tego dobrze. Można powiedzieć, że nawet negują nasze zachowanie, sugerując nam, że nie mamy szacunku do Matki Boskiej i tym podobne. Komentarze są różne - powiedział 18-letni Dominik, uczestnik tegorocznych obchodów w Wejherowie. Podkreślił przy tym, że jest dumny z możliwości uczestniczenia w tak ważnym wydarzeniu.

Powiedział również, że jego feretron w tym roku ważył około 40-50 kilogramów, ale zaznaczył, że zdarzają się również takie o wadze 120 kilogramów. Jak podkreślił, ich obsługa to "nie lada wyzwanie".

W kwietniu 2024 roku pokłony feretronów podczas pielgrzymek na Kalwarię Wejherowską zostały wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Wejherowie to kompleks klasztorny franciszkanów z kościołem, w którym jest cudowny obraz Matki Bożej Wejherowskiej, i Kalwaria Wejherowska, nazywana też Świętymi Górami lub Jerozolimą Kaszubską.

Kalwaria Wejherowska to trzecia najstarsza kalwaria w Polsce i jeden z najcenniejszych zabytków sakralnych Pomorza. Uważana jest za duchową stolicę Kaszub, do której od wieków zmierzają rzesze pątników z całego regionu.

