Polska Fala dezinformacji po upadku rosyjskich rakiet. "20 milionów wyświetleń" Natalia Grzybowska |

Prokuratura poinformowała, jakie rakiety spadły we wschodniej Polsce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara

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Po tym, jak w nocy z czwartku na piątek trzy obiekty spadły na terytorium Polski, w internecie pojawiło się wiele fałszywych treści. Jak poinformował w poniedziałek wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, zostały one wyświetlone łącznie 20 milionów razy.

- Jeżeli mamy 20 milionów wyświetleń różnych fałszywych narracji, mówiących o tym, że to polski rząd dogaduje się z Ukrainą, że te rakiety przylatują, bo [rząd - red.] chce na przykład wprowadzić stan wyjątkowy czy stan wojenny i odwołać wybory, to jest to fałszywa informacja. Jak pojawia się informacja, że to Ukraina nas zaatakowała, żeby wciągnąć Polskę do wojny, to to jest fałszywa informacja - wskazał Gawkowski w Radiu Zet.

Minister mówił, że skala dezinformacji po upadku obiektów była "bardzo duża". Zwrócił uwagę, że za rozpowszechnianiem takich treści zajmują się między innymi take zwane farmy trolli.

- Najwięcej fałszywych narracji w polskiej infosferze jest ze strony Rosji i Białorusi. Mamy różnego rodzaju dezinformacje wprowadzane przez rosyjskich dziennikarzy i influencerów, którzy, pewnie na zamówienie Kremla, tworzą treści. Mamy boty, które je podają i fałszywe konta, które je dystrybuują - powiedział.

Po upadku niezidentyfikowanych obiektów w stan gotowości postawiono Centrum do Walki z Dezinformacją. Zajmuje się ono monitorowaniem sieci oraz zgłaszaniem platformom cyfrowym przypadków publikowania fałszywych treści z żądaniem ich usunięcia.

Rakiety spadły w trzech miejscach

W piątek rakiety uderzyły w miejscowościach Nowy Lipowiec (powiat biłgorajski na Lubelszczyźnie), Rudnik nad Sanem (powiat niżański na Podkarpaciu) i Mołodycz (powiat jarosławski, województwo podkarpackie). Okoliczności zdarzeń badają prokuratura i Żandarmeria Wojskowa.

Miejsce upadku rakiety w Nowym Lipowcu Źródło zdjęcia: PAP/Wojtek Jargiło

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Według informacji Prokuratury Okręgowej w Lublinie, według wstępnych ustaleń we wszystkich trzech miejscach znaleziono szczątki rosyjskich pocisków manewrujących Ch-101.