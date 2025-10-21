"Przytłoczony emocjami" tuż po ogłoszeniu werdyktu

Eric Lu o wygranej: to było ogromne wyzwanie, zarówno psychicznie, jak i fizycznie Źródło: TVN24

Eric Lu ze Stanów Zjednoczonych został ogłoszony zwycięzcą XIX Konkursu Chopinowskiego. W pierwszych słowach po werdykcie podziękował jury za przyznanie nagrody oraz wszystkim miłośnikom Chopina na całym świecie, którzy oglądali transmisję z przebiegu konkursu. Wyznał, że wygrana to spełnienie jego marzeń i czuje ogromną wdzięczność za to wyróżnienie.

- Jestem przytłoczony emocjami. Od bardzo dawna przygotowywałem się do tego konkursu i było to ogromne wyzwanie, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Muzyka Chopina trafia prosto do serca każdego słuchacza. Całkowicie przekracza granice czasu, co widać po tym, jak wielu ludzi na całym świecie kocha Chopina - powiedział później w rozmowie z dziennikarzami.

>>> Kim jest zwycięzca XIX Konkursu Chopinowskiego? Zebraliśmy najważniejsze informacje o amerykańskim pianiście.

