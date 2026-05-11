Polska Egzamin ósmoklasisty. Mamy arkusze z języka polskiego Maciej Wacławik

Ósmoklasiści o egzaminie z języka polskiego Źródło: TVN24

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego to jeden z trzech (obok matematyki i języka obcego) obowiązkowych egzaminów, do których muszą podejść wszyscy uczniowie klas ósmych. Zmierzenie się z nim jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

W poniedziałek 11 maja o godz. 9.00 do egzaminu z języka polskiego przystąpiło ponad 393 tys. uczniów i uczennic z ok. 13 tys. szkół. Na rozwiązanie wszystkich zadań mieli 150 minut. Co znalazło się w arkuszu?

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY. ARKUSZ Z JĘZYKA POLSKIEGO. WERSJA X

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY. ARKUSZ Z JĘZYKA POLSKIEGO. WERSJA Y

Egzamin ósmoklasisty 2026 - warto wiedzieć

Egzamin ósmoklasisty jest trzydniowy. Drugiego dnia - we wtorek - uczniów czeka egzamin z matematyki, a trzeciego - w środę - egzamin z języka obcego. Wszystkie trzy egzaminy są pisemne. Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca. Tego samego dnia uczniowie otrzymają też zaświadczenia o wynikach.

O egzaminie z języka polskiego reporter TVN24 Jerzy Korczyński rozmawiał między innymi z dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 14 w Częstochowie. - Egzamin przebiegł spokojnie, bez żadnych trudności. Pierwsi uczniowie wyszli po około godzinie pisania - zauważyła nauczycielka. Zasugerowała, że egzamin być może bardziej od uczniów stresuje nauczycieli. - Jest to podsumowanie naszej pracy ośmioletniej, więc na pewno przeżywamy tak samo jak uczniowie - zauważyła. - Ale widzę, że wychodzą zadowoleni. Cieszę się, że uważają, że jest dobrze - podsumowała.

Z rozmów z uczniami wspomnianej szkoły wynika, że najwięcej trudności w poniedziałek sprawił im tekst "Przyjaciel Automateusza" Stanisława Lema. Z relacji częstochowskich ósmoklasistów wynika też, że musieli wykazać się znajomością m.in. powieści "Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego.

