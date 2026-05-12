Polska Egzamin ósmoklasisty z matematyki. Mamy arkusze CKE Oprac. Ewa Żebrowska |

Pierwszy dzień egzaminów ósmoklasisty Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Lech Muszyński

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dla ponad 393 tysięcy uczniów kończących wkrótce naukę w szkole podstawowej wtorek był dniem egzaminu z matematyki. Na wypełnienie arkusza z około 20 zadaniami zaplanowano 125 minut, a dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 145 minut. Do zdobycia uczniowie mają maksymalnie 30 punktów.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski po zakończeniu testu po godzinie 11.00 przekazał, że egzamin przebiegł spokojnie. Co mówili sami uczniowie? W rozmowie z reporterem TVN24 Marcinem Kwaśnym komentowali, że "test z języka polskiego był bez porównania łatwiejszy". - Wiele zadań ich zaskoczyło - relacjonował na antenie.

Arkusze CKE. Matematyka 2026

Zwyczajowo w dniu egzaminu publikowane są przez CKE arkusze z zadaniami, z którymi uczniowie mierzyli się o poranku. Można je też znaleźć w naszym portalu. Jakie wyzwania czekały na nastolatków w tym roku? Zobacz poniżej.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2026. MATEMATYKA, ARKUSZ CKE (ARKUSZ X)

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2026. MATEMATYKA ARKUSZ CKE (ARKUSZ Y)

Co jutro czeka ósmoklasistów

W środę 13 maja uczniowie klas ósmych zmierzą się z ostatnim testem - z języka obcego nowożytnego. Na wypełnienie arkusza będą mieli 110 minut. Jak wyglądał tegoroczny egzamin z języka polskiego? Tu można sprawdzić ARKUSZ CKE. Termin ogłaszania wyników to 3 lipca 2026 roku.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Nie ma ustalonego progu zdawalności, jednak wynik ma wpływ na przyjęcie do wybranej przez ucznia szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia to punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

OGLĄDAJ: TVN24