Polska Dowódca sił NATO w Europie ma koncepcję "strategii zwycięstwa" i wkrótce ją przedstawi Oprac. Filip Czerwiński |

Generał Alexus Grynkewich o obecności wojsk USA w Europie. "Planowanie nadal jest realizowane" Źródło wideo: TVN24 BiS Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS

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O tym, że naczelny dowódca wojsk NATO w Europie ma przedstawić w Polsce w przyszłym tygodniu swój plan odparcia ewentualnej rosyjskiej agresji na wschodnią flankę NATO, poinformowała w poniedziałek agencja Bloomberg.

Szef MON potwierdził we wtorkowej rozmowie z Polską Agencją Prasową, że generał Alexus Grynkewich odwiedzi w przyszłym tygodniu Polskę i po raz pierwszy przedstawi tu swoją "strategię zwycięstwa", poświęconą między innymi temu, by jak najskuteczniej zarządzać sojuszniczymi siłami w Europie, tak, by mogły one odeprzeć ewentualnego agresora.

Jak dodał, miał okazję zapoznać się z dokumentem amerykańskiego wojskowego. Pytany o jego ocenę, odparł, że "bardzo wysoko ocenia przygotowanie generała Grynkewicha i jego propozycje".

Alexus Grynkewich Źródło zdjęcia: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS

Nowe technologie w nowej strategii

Według Bloomberga, strategia zatytułowana "Theory of Victory" (teoria zwycięstwa) zakłada połączenie tradycyjnej siły militarnej z nowymi technologiami obronnymi, takimi jak sztuczna inteligencja, systemy autonomiczne oraz drony.

- "Teoria zwycięstwa" naczelnego dowódcy sił sojuszniczych w Europie jest prosta: utrzymać przewagę NATO - oświadczył rzecznik Grynkewicha, płk Martin O'Donnell. Zaznaczył, że plan ma charakter czysto defensywny. - Biorąc pod uwagę niestabilne i złożone globalne środowisko bezpieczeństwa, musimy już teraz stworzyć warunki do odstraszania agresji, a jeśli będzie trzeba - do zwycięstwa w przypadku ataku - dodał.

W przypadku rosyjskiej agresji na państwo NATO Sojusz ma zablokować natarcie na wschodniej flance za pomocą sił lądowych wspieranych przez tanie drony, systemy z minimalną załogą oraz technologie namierzania oparte na AI. Po uzyskaniu swobody manewru celem operacji ma być szybkie zniszczenie rosyjskich systemów dowodzenia i kontroli.

Dokument opiera się na konieczności wspólnego przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym, poniżej progu otwartego konfliktu zbrojnego. Poprzez zademonstrowanie pełnej gotowości Sojusz chce doprowadzić do sytuacji, w której przeciwnik uzna sukces za niemożliwy do osiągnięcia.

Podczas wizyty w Polsce gen. Grynkewich ma między innymi wziąć udział w odbywającej się w przyszłym tygodniu w Warszawie międzynarodowej konferencji Warsaw Security Forum.