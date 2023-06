Doniesienia o strzałach w Szczecinie. Na miejscu są antyterroryści

czytaj dalej

Kobiety w Polsce nie umierają z powodów błędów medycznych, lecz z powodów "ideologicznych, fundamentalistycznych - mówiła w "Faktach po Faktach" w TVN24 Wanda Nowicka z klubu Lewicy. - Dzisiaj Polka, która jest w zagrożonej ciąży, trudnej ciąży, idzie do szpitala i tak naprawdę nie wie, czy wyjdzie ze szpitala żywa. I to jest poziom dramatu, który odbywa się w stosunku do polskich kobiet - powiedziała Joanna Mucha z Polski 2050.