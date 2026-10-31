Donald Tusk wygłosi orędzie
Informacja o tym, że Donald Tusk ma o godzinie 20 wygłosić orędzie, została opublikowana w serwisie X po godzinie 16 przez kancelarię premiera.
Kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego
W piątek na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja o zarządzeniu przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Wybrana przez obecny Sejm sędzia Anna Korwin-Piotrowska poinformowała, że kieruje pracami TK.
Przed siedzibą Trybunału doszło do napięć i demonstracji, na miejscu pojawiła się policja. Prezydent Karol Nawrocki przerwał swój lot do Senegalu i pojawił się na miejscu. Podczas wejścia prezydenta do budynku doszło do konfrontacji z sędziami wybranymi przez obecny Sejm.
W sobotę o godzinie 13 rozpoczęła się seria spotkań prezydenta z przedstawicielami klubów parlamentarnych.