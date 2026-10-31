Polska Donald Tusk wygłosi orędzie Oprac. Filip Czerwiński |

"Rozmawialiśmy o możliwych scenariuszach deeskalacji" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP

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Informacja o tym, że Donald Tusk ma o godzinie 20 wygłosić orędzie, została opublikowana w serwisie X po godzinie 16 przez kancelarię premiera.

Bądźcie z nami! ⤵️ pic.twitter.com/jgUl6W8pYT — Kancelaria Premiera (@PremierRP) October 31, 2026 Rozwiń

Kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego

W piątek na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja o zarządzeniu przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Wybrana przez obecny Sejm sędzia Anna Korwin-Piotrowska poinformowała, że kieruje pracami TK.

Przed siedzibą Trybunału doszło do napięć i demonstracji, na miejscu pojawiła się policja. Prezydent Karol Nawrocki przerwał swój lot do Senegalu i pojawił się na miejscu. Podczas wejścia prezydenta do budynku doszło do konfrontacji z sędziami wybranymi przez obecny Sejm.

W sobotę o godzinie 13 rozpoczęła się seria spotkań prezydenta z przedstawicielami klubów parlamentarnych.