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Polska

Donald Tusk wygłosi orędzie

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Donald Tusk
"Rozmawialiśmy o możliwych scenariuszach deeskalacji"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP
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Premier Donald Tusk ma wygłosić orędzie w sobotę o godzinie 20. W piątek wieczorem doszło do przesilenia w Trybunale Konstytucyjnym.

Informacja o tym, że Donald Tusk ma o godzinie 20 wygłosić orędzie, została opublikowana w serwisie X po godzinie 16 przez kancelarię premiera.

Kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego

W piątek na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja o zarządzeniu przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Wybrana przez obecny Sejm sędzia Anna Korwin-Piotrowska poinformowała, że kieruje pracami TK.

Przed siedzibą Trybunału doszło do napięć i demonstracji, na miejscu pojawiła się policja. Prezydent Karol Nawrocki przerwał swój lot do Senegalu i pojawił się na miejscu. Podczas wejścia prezydenta do budynku doszło do konfrontacji z sędziami wybranymi przez obecny Sejm.

W sobotę o godzinie 13 rozpoczęła się seria spotkań prezydenta z przedstawicielami klubów parlamentarnych.

Źródło: tvn24.pl, PAP
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Tagi:
Donald TuskRządTrybunał Konstytucyjny
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