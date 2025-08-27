Tusk reaguje na pobicie Niedzielskiego. "Zero litości"

Były minister zdrowia Adam Niedzielski w szpitalu w Siedlcach Źródło: TVN24

Szef rządu odniósł się we wpisie na X do pobicia ministra zdrowia w czasach rządu PiS Adama Niedzielskiego. Do ataku doszło w pobliżu restauracji w Siedlcach.

"Sprawcy pobicia byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zostaną wkrótce złapani i pójdą siedzieć. Zero litości" - zapewnił.

Stan zdrowia byłego ministra

Niedzielski został zaatakowany przez dwóch mężczyzn w środę po południu w rejonie jednej z siedleckich restauracji.

Dyrektor medyczny Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach dr Mariusz Mioduski ocenił, że obrażenia Niedzielskiego "nie są bardzo poważne".

Jak dowiedziała się Polska Agencja Prasowa, atak może mieć podłoże polityczne. RMF FM nieoficjalnie podaje, że napastnicy w momencie ataku mieli głośno krytykować decyzje podejmowane w czasie pandemii. Policja o motywach napastników na razie nic nie mówi.

Sprawę skomentował były premier Mateusz Morawiecki. "Do tego prowadzi nienawiść w polityce! Opanujcie się! Oczekuję od policji natychmiastowych i stanowczych działań" - napisał na platformie X.