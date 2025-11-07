Logo strona główna
Polska

Donald Tusk i Jarosław Kaczyński o decyzji Sejmu w sprawie Zbigniewa Ziobry

Donald Tusk i Jarosław Kaczyński
Tusk: Polacy zobaczyli, że bardzo krętą drogą, to dużo czasu zajęło, ale rozliczenia stają się faktem
Źródło: TVN24
- Polacy zobaczyli, że bardzo krętą drogą, to dużo czasu zajęło, ale że rozliczenia stają się faktem - powiedział premier Donald Tusk po decyzji Sejmu o uchyleniu immunitetu i zezwoleniu na zatrzymanie i tymczasowy areszt Zbigniewa Ziobry. Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński przyznał, że spodziewał się takiej decyzji. Dodał, że wierzy, iż "wszyscy, którzy w tym uczestniczyli, odpowiedzą za to przed sądem". Ocenił też, że "mamy do czynienia z władzą, która nie umie rządzić".

Sejm uchylił w piątek immunitet Ziobrze w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu postawić Prokuratura Krajowa, w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Sejm wyraził także zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie byłego szefa MS.

Sejm dał organom ścigania zielone światło w sprawie Ziobry
Sejm dał organom ścigania zielone światło w sprawie Ziobry

Tusk o decyzji Sejmu w sprawie Ziobry

- Nie mam żadnej potrzeby odwetu czy zemsty, mam wielką potrzebę, (...) żeby politycy czuli się odpowiedzialni za to, co robią i żeby byli rozliczani, szczególnie wtedy, kiedy istnieje uzasadnione podejrzenie, jak widzimy to po wnioskach prokuratury, że popełnili szereg poważnych przestępstw - powiedział premier dziennikarzom po piątkowej decyzji Sejmu w sprawie Ziobry.

Szef rządu ocenił, że "z punktu widzenia interesów Polski nie ma się z czego cieszyć, bo to wcale fajnie nie wygląda", ale z punktu widzenia interesów polskiej demokracji uchylenie immunitetu Ziobrze "jest bardzo ważne". - Polacy zobaczyli, że bardzo krętą drogą, to dużo czasu zajęło, ale że rozliczenia stają się faktem - dodał premier.

Pytany o ocenę działań szefa MS i prokuratury w tej sprawie, odpowiedział, że jest z niej "bardzo zadowolony".

Kaczyński o decyzji Sejmu w sprawie Ziobry

- Spodziewałem się, dokładnie jest tak, jak można się było spodziewać - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Według szefa PiS "mamy do czynienia z władzą, która nie umie rządzić, toleruje bezczelne złodziejstwo ludzi już złapanych na gorącym uczynku, uwalnia od odpowiedzialności karnej, natomiast chce zaciekle walczyć z tymi, którzy robią rzeczy, które uderzają w świat przestępczy". 

Kaczyński ocenił, iż "nie można w żadnym razie zaprzeczyć temu, że jeśli chodzi o Zbigniewa Ziobrę, to takich uderzeń wykonał bardzo wiele".

Odnosząc się do piątkowej decyzji Sejmu, Kaczyński stwierdził też, iż "to jest normalne, można powiedzieć, że ci, którzy tu reprezentują obce interesy, tacy właśnie powinni być i tacy są, tego oczekują od nich ich mocodawcy".

Na pytanie, co dalej powinna zrobić w sprawie Ziobry prokuratura, odparł, że "to będzie można mówić wtedy, gdy będzie prokuratura".

Zdaniem Kaczyńskiego "dziś nie ma prokuratury". - Ja wierzę, że może to trochę potrwa, ale ci wszyscy, którzy w tym uczestniczyli, odpowiedzą za to przed sądem, a dzisiejszy dzień na pewno zwiększy wyroki - powiedział.

Żurek rozmawia z dziennikarzami, nagle podchodzi Kowalski. "Jest pan draniem"

Żurek rozmawia z dziennikarzami, nagle podchodzi Kowalski. "Jest pan draniem"

"Miejsce strzeżone jak ambasada". Tam przebywał Ziobro

"Miejsce strzeżone jak ambasada". Tam przebywał Ziobro

Świat

Sejm dał zielone światło

W piątek, w serii 26 głosowań, Sejm zagłosował nad uchyleniem Ziobrze immunitetu, by prokuratura mogła postawić mu 26 zarzutów. W głosowaniach za uchyleniem immunitetu w odniesieniu do poszczególnych czynów opowiadało się od 248 do 261 posłów, a przeciw było od 184 do 197. Maksymalnie do kilkunastu posłów wstrzymywało się od głosu.

W odrębnym 27. głosowaniu Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie posła. Głosowało za tym 244 posłów, przeciw było 198, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Istotą zarzutów wobec Ziobry jest "ustawianie" konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Według prokuratury, Ziobro miał działać w celu uzyskania korzyści majątkowych dla innych osób oraz korzyści osobistych i politycznych dla siebie, oraz że robił to wspólnie m.in. z jego zastępcami Marcinem Romanowskim i Michałem Wosiem oraz posłem PiS Dariuszem Mateckim. W ten sposób miał działać na szkodę państwa i interesu publicznego, ograniczając dostęp do funduszu podmiotom uprawnionym.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: /ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

