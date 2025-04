Kaczyński o debatach. "Nie ukrywam, że nie były moją specjalnością"

Kaczyński o debacie Trzaskowski-Nawrocki: jest oczywiste, że muszą być wszystkie media Źródło: TVN24

Wyzwanie zostało przyjęte - powiedział Jarosław Kaczyński, odnosząc się do propozycji debaty między Karolem Nawrockim a Rafałem Trzaskowskim. Prezes PiS komentował też wpis premiera Donalda Tuska na jego temat. - Nie ukrywam, że debaty nie były jakąś moją specjalnością - przyznał.

Kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski w środę opublikował nagranie, w którym zaproponował kandydatowi PiS na prezydenta Karolowi Nawrockiemu debatę w najbliższy piątek, 11 kwietnia, w Końskich (Świętokrzyskie).

To właśnie tam pod koniec marca Nawrocki wezwał Trzaskowskiego do debaty na temat bezpieczeństwa, przypominając, że w kampanii prezydenckiej w 2020 roku nie wziął on udziału w debacie organizowanej w tej miejscowości. Debatę są gotowe zorganizować TVN24, TVP i Polsat News.

Nawrocki po kilku godzinach we wpisie na X odpowiedział, że jest gotowy do debaty. Postawił jednak warunek - w debacie udział mają wziąć wszystkie telewizje.

Dowiedz się więcej: "Panowie odrobinę powagi". Kolejna wymiana zdań między sztabami WYBORY 2025

"Wyzwanie zostało przyjęte"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński został zapytany na konferencji o debatę i to, na jakich warunkach powinna być przeprowadzona.

Odparł, że "jest oczywiste, że muszą być wszystkie media, a nie tylko te prorządowe, bo wtedy debata po prostu nie ma żadnego sensu". Dodał, że "powinna być tam odpowiednia swoboda zadawania pytań, także tych nieprzyjemnych".

- Pewnie takie przygotowuje pan Trzaskowski, ale pan Nawrocki ma takie samo prawo. A pana Trzaskowskiego jest o co pytać w wielu ważnych kwestiach - ocenił.

Jak mówił Kaczyński, "wyzwanie zostało przyjęte". - Teraz jest tylko kwestia ustalenia warunków, bo oczywiście takich warunków, że są tylko trzy telewizje, które są przeciwko nam, to (...) - chociaż nie chcę mówić za niego, bo to jest decyzja samego kandydata - ale raczej już pan Nawrocki nie przyjmie, bo to może się po prostu źle skończyć - kontynuował.

- Nie dlatego, że on będzie gorszy, czy nie będzie miał argumentów, tylko dlatego, że to tak zostanie zorganizowane. Takie przykłady w historii naszej polityki już były - stwierdził.

Kaczyński o debacie Trzaskowski-Nawrocki: jest oczywiste, że muszą być wszystkie media Źródło: TVN24

"Debaty nie były jakąś moją specjalnością"

Kaczyński został też zapytany o wpis premiera Donalda Tuska. Szef rządu, komentując propozycję Trzaskowskiego, napisał m.in.: "Kaczyński zawsze uciekał przed starciem 'jeden na jeden'. Czy jego kandydat też okaże się tchórzem? Zobaczymy już w piątek".

Prezes PiS powiedział, że "była jedna taka debata, właśnie zorganizowana wedle zasad całkowicie pozbawionych tego elementu równości". - Ta debata była rzeczywiście bardzo, ale to bardzo zniechęcająca. Z tego względu, że - niezależnie od tego, jak oceniam swoją ówczesną formę, to jest inna kwestia - ale mogę powiedzieć, że przy równości z całą pewnością ten przebieg byłby jednak inny - ocenił.

- Poza tym też nie ukrywam, że debaty nie były jakąś moją specjalnością. Ja się troszkę lepiej czuję w innych okolicznościach, tym bardziej że właściwie we wszystkich, w których uczestniczyłem, bo w kilku uczestniczyłem, byłem w sytuacji tego, którego prowadzący debaty nie lubią - dodał.

Kaczyński: debaty nie były jakąś moją specjalnością Źródło: TVN24