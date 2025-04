Oni stawili się na debacie

Biejat: jestem w Końskich, dzięki naszemu naciskowi debata jest rozszerzona Źródło: TVN24

Rafał Trzaskowski rzucił Karolowi Nawrockiemu wyzwanie, by zmierzyli się w debacie prezydenckiej w Końskich. Później zaproponował, by format ten rozszerzyć, gdyż inni kandydaci zadeklarowali, że pojawią się w mieście. Gdy nadeszła chwila debaty, na wydarzeniu zorganizowanym przez TVP, TVN24 i Polsat News pojawiło się ośmioro kandydatów.

Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, zaproponował kandydatowi PiS Karolowi Nawrockiemu debatę w piątek o godzinie 20 w Końskich. Gotowość do zorganizowania debaty wyraziły TVN24, TVP i Polsat News. Do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy kandydat PiS się zjawi. Jego sztab postawił warunek, że chce, by w debatę zaangażowane były też inne telewizje - TV Republika i wPolsce24, które są związane finansowo z PiS.

Po tym, jak kilkoro ubiegających się o prezydenturę zadeklarowało przyjazd, Trzaskowski opublikował na X wpis z nagraniem. "Myślę, że przez szacunek dla nich i przede wszystkim przez szacunek dla wyborców trzeba tę debatę rozszerzyć. Ja będę czekał o godzinie 20 w Końskich" - powiedział.

Kto się pojawił

Planowane na godzinę 20 spotkanie zorganizowane w miejskiej hali sportowej przez trzy telewizje opóźniło się. Rozpoczęło się przed godziną 21. Na scenie rozstawiono osiem mównic. Za nimi stanęło osiem osób: Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki, Szymon Hołownia, Magdalena Biejat, Marek Jakubiak, Krzysztof Stanowski, Joanna Senyszyn i Maciej Maciak.

Wcześniej Karol Nawrocki, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Krzysztof Stanowski i Joanna Senyszyn wzięli udział w osobnym wydarzeniu, które na miejskim rynku zorganizowała Telewizja Republika.