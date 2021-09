Debata "Faktów": Polska w Unii Europejskiej. Relacja

Wejście Polski do Unii Europejskiej było początkiem cywilizacyjnego skoku. Jednak po 17 latach integracji europejskiej politycy obozu rządzącego mówią o potrzebie walki z "okupantem brukselskim" i poszukiwaniu "drastycznych rozwiązań" - przywołując w perspektywie relacji z Unią - brexit. Czy spór z Komisją Europejską o praworządność może doprowadzić do zawieszenia wypłat unijnych funduszy? Czy konflikt o system wartości może doprowadzić do polexitu?