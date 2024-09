"Dawno oczekiwana reakcja na zaburzanie równowagi na rynku lokalnych mediów"

"MKiDN opracowało koncepcję wdrożenia regulacji wynikających z europejskiego aktu o wolności mediów (EMFA) do polskiego porządku prawnego. EMFA zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia przejrzystości wszelkich stosowanych środków mogących mieć wpływ na pluralizm i niezależność mediów. Przejrzystość ta, w opinii Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nie powinna odnosić się wyłącznie do samej treści tych środków, ale także do procedury ich przyjmowania" - napisano na stronie resortu.