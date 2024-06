Jestem w parlamencie już kolejną kadencję i naprawdę nie zaskakują mnie tego rodzaju rzeczy - mówił w TVN24 Michał Wójcik z Suwerennej Polski. Odnosił się do swojego partyjnego kolegi Dariusza Mateckiego, który w nocy z czwartku na piątek wszedł na dach budynku Sejmu.

W piątek marszałek Sejmu poinformował, że w nocy doszło do incydentu - ktoś przebywał na dachu budynku sejmowego, gdzie "nie powinien się znajdować". Kilkadziesiąt minut później Dariusz Matecki, polityk Suwerennej Polski, którego nazwisko pojawia się w aferze Funduszu Sprawiedliwości potwierdził, że był to on i że wszedł na dach, aby "zrobić sobie zdjęcie".