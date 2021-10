Dariusz Martynowicz i Danuta Kozakiewicz o problemach w oświacie i o tym, jak rozmawiać z dziećmi o sytuacji na granicy z Białorusią

"Mówimy bardzo dużo o Konwencji Praw Dziecka i jednocześnie dzieci wysyłane są do lasu"

- Do mnie dzieci kierują pytania bardzo trudne, na przykład takie: mówimy bardzo dużo o Konwencji Praw Dziecka i jednocześnie dzieci wysyłane są do lasu, tam, gdzie czeka zimo, głód, i bardzo zła sytuacja. Jesteśmy przekonani o tym, że dziecko jest wielką wartością i jednocześnie dzieci są wysyłane do lasu. Pani dyrektor, proszę mi wytłumaczyć, dlaczego to się dzieje, dlaczego jedno nie zgadza się z drugim" - mówiła.