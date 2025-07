Czy PiS próbuje "wyhodować" Bąkiewicza? Jest pewna teoria

W "Podcaście Politycznym" o decyzji Dudy w sprawie częściowego ułaskawienia Bąkiewicza Źródło: TVN24+

W środę w "Podcaście Politycznym" w TVN24+ Arleta Zalewska i Andrzej Morozowski rozmawiali o ostatnich tygodniach prezydentury Andrzeja Dudy i jego decyzji w sprawie częściowego ułaskawienia skrajnego nacjonalisty Roberta Bąkiewicza w zakresie wymierzonej mu w 2023 roku kary ograniczenia wolności - obowiązku pracy na cele społeczne. Chodzi o wyrok w sprawie naruszenia nietykalności cielesnej aktywistki "Babci Kasi".

Jak zwrócił uwagę Morozowski, decyzja prezydenta może być formą spłacania długów politycznych wobec Bąkiewicza, ponieważ ten jeszcze w 2020 roku, w czasie wyborów prezydenckich, popierał jego kandydaturę. - Jednocześnie znowu pokazuje "ja jestem bardziej na prawo" - dodał.

Zdaniem Zalewskiej po zakończeniu prezydentury Dudy "wszyscy o nim po prostu zapomną i będzie co najwyżej komentatorem". - Jeśli chodzi o Roberta Bąkiewicza - z tego, co ja słyszę w Prawie i Sprawiedliwości - tam były czy wprost, czy takie niewypowiedziane naciski na to (...), żeby po prostu prezydent Bąkiewicza ułaskawił - przekazała.