Czy mogę zostać zwolniony z płacenia składek ZUS, jeśli dostanę mikropożyczkę? Odpowiada "Koronawirus. Raport"

Jestem mikroprzedsiębiorcą zatrudniającą tylko jedną osobę na pół etatu - czy mogę się starać o 5 tysięcy złotych mikropożyczki? Jestem właścicielem prywatnego przedszkola i otrzymuję dotację. Czy przysługiwać mi będzie wsparcie rządowe? Na te i inne pytania odpowiadał w programie "Koronawirus. Raport" w TVN24 Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

W sobotę w Polsce potwierdzono 363 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia poinformowało także o śmierci kolejnych 16 osób, tym samym liczba zmarłych wzrosła do 347. Jak podał resort, większość z nich cierpiała na inne schorzenia. Łączny bilans od początku epidemii to 8742 osoby, u których potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2.

"Koronawirus. Raport" codziennie odpowiada na pytania, które otrzymujemy na Kontakt 24. Wiele z nich dotyczy kwestii prawnych związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz wpływem epidemii COVID-19 na nasze codzienne funkcjonowanie. W sobotę odpowiadał na nie Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz.

Jestem mikroprzedsiębiorcą zatrudniającą tylko jedną osobę na 1/2 etatu - czy mogę się starać o 5 tysięcy złotych mikropożyczki? Darek

Adam Abramowicz: Tak, wczoraj ustawa, którą podpisał prezydent Andrzej Duda, czyli tarcza 2.0 została zmodyfikowana. Zostały zmodyfikowane przepisy dotyczące mikropożyczki. One w zasadzie przysługują wszystkim mikroprzedsiębiorcom zarówno zatrudniającym pracowników jak i nie zatrudniającym pracowników. Nie ma żadnego ograniczenia przychodowego. Pan Darek będzie mógł tę mikropożyczkę otrzymać. Jeśli utrzyma firmę przez trzy miesiące kolejne, to ta mikropożyczka będzie umorzona.

Czy jeśli dostanę mikropożyczkę, to mogę także zostać zwolniony z płacenia składek ZUS? Czy mogę skorzystać ze wszystkich form pomocy? Darek

Adam Abramowicz: Wszyscy mogą korzystać ze wszystkim elementów. Przy pieniądzach dla pracowników trzeba tylko pamiętać, żeby spełnić warunek spadku przychodu miesiąc do miesiąca o 15 procent lub rok do roku za dwa miesiące porównywalne - 25 procent, a w przypadku postojowego samego przedsiębiorcy, który też może o to zawnioskować, spadek obrotów miesiąc do miesiąca o 15 proc. Łączyć można wszystkie te elementy.

Prowadzimy z żoną spółkę z o.o., nie zatrudniamy nikogo i teraz nie mamy przychodów. Czy uzyskamy pomoc finansową od Państwa? Mateusz

Adam Abramowicz: Nie mam dobrych wiadomości. W przypadku osób prawnych jaką jest spółka zo.o., pomoc jest kierowana do pracowników, czyli na utrzymanie miejsc pracy. Jeżeli nie zatrudniają, to tutaj nie będzie możliwości uzyskania tej pomocy. Także jako właściciele spółki z o.o. nie są osobami fizycznymi, więc nie będą też mogli uzyskać pomocy związanej z ZUS-em, czy postojowym dla przedsiębiorcy. Jedyną formą pomocy dla nich, dla takiej spółki, która nie zatrudnia pracowników, jest staranie się o mikropożyczkę (w wysokości - red.) pięciu tysięcy złotych. Jeśli utrzymają spółkę przez trzy miesiące, pożyczka będzie umorzona.

Prowadzę jednoosobową firmę oraz jestem zatrudniona na pełnym etacie. Czy mogę skorzystać z pożyczki albo świadczenia postojowego? Internauta

Adam Abramowicz: Przyjęto zasadę, że otrzymuje pomoc ten, kto nie ma innych źródeł przychodu, czy innych tytułów do ubezpieczenia. Tutaj pani ma inny tytuł, czyli ma przychody z innego źródła, więc tej pomocy nie dostanie. Ale może starać się o mikropożyczkę. Ta pożyczka w przypadki mikrofirm, czyli zatrudniających do dziewięciu pracowników jest w zasadzie powszechna, czyli wszyscy się mogą o nią starać.

Prowadzę jednoosobową firmę, skorzystałam ze zwolnienia ZUS i postojowego. Czy przysługuje mi także dofinansowanie z urzędu pracy? Iwona

Adam Abramowicz: Niestety [postojowe] wyklucza panią Iwonę. Może starać się o mikropożyczkę, o której mówiłem, bo ona jest dla wszystkich dostępna.

Jestem właścicielem prywatnego przedszkola i otrzymuję dotację. Zatrudniałem 20 pracowników. Czy przysługiwać mi będzie wsparcie rządowe? Właściciel

Adam Abramowicz: Jeżeli pan to przedszkole utrzymuje, dostaje dotację do każdego ucznia, czyli do przedszkolaka, to pieniądze płyną oczywiście z innego źródła. Zapewne pan to przedszkole utrzymuje. Do końca pandemii pewnie stan osobowy nauczycielski się nie zmieni. Zresztą ma pan środki na to, żeby nauczycielom te pensje wypłacać. Jeżeli chodzi o pracowników poza nauczycielami, na przykład z obsługi, kuchni (...), można skorzystać z postojowego albo obniżenia wysokości wynagrodzenia za zgodą pracownika o 20 procent i państwo będzie finansowało 40 procent tego wynagrodzenia. Jeśli chodzi o ZUS, po zmianach w tarczy 2.0 budżet państwa zapłaci za pana i pracowników jedną drugą wysokości ZUS-u. Można także skorzystać z tarczy finansowej, która daje możliwości uzyskania pieniędzy, które będą później umorzone.

Mąż ma firmę i zatrudnia jedną osobę na umowę zlecenie. ZUS postrzega go jako mikroprzedsiębiorcę, urząd pracy - jako samozatrudnionego. Jaką może dostać pomoc? Ilona

Adam Abramowicz: To już jest historia, problem był przed tarczą 2.0. W tej chwili można się starać zarówno o mikropożyczkę jak i o postojowe.

Mam jednoosobową firmę turystyczną. Rozliczam kartę podatkową, jestem zwolniona z VAT. Czy mogę dostać dofinansowanie? Sylwia

Adam Abramowicz: Zależy, czy ma pani spadek przychodów miesiąc do miesiąca o 15 procent. Zapewne tak jest, bo branża turystyczna to akurat branża, która najbardziej została poszkodowana i najszybciej. Mimo to, że pani ma kartę podatkową, może pani uzyskać świadczenie postojowe. Niestety troszeczkę obniżone w stosunku do przedsiębiorcy, który rozlicza się na zasadach ogólnych. U pani będzie to 1300 złotych. Jeśli chodzi o ZUS mamy pewne wątpliwości, które wyjaśniamy jako biuro Rzecznika. Jeżeli się pani do nas zwróci, to odpowiemy pani w stu procentach.

W tej chwili uważamy, że ZUS powinna pani otrzymać. Problemem przy ZUS-ie jest warunek przychodowy, czyli w lutym nie powinna pani przekroczyć 15 tysięcy 600 złotych przychodu. W przypadku karty trudno jest to udowodnić. W tej chwili twierdzimy, że powinna pani to (dofinansowanie - red.) uzyskać. Ale stuprocentowa pewność - proszę do nas napisać i myślę, że za dwa dni, we wtorek, pani odpowiemy. Wyjaśnimy tę sprawę z ZUS i ministerstwem.

