Ostatnia taka wizyta prezydenta Andrzeja Dudy

Prezydent Duda przed wylotem na szczyt NATO: Duda: Polsce konsekwentnie podnosiliśmy wydatki na obronność

Kluczowe fakty: Duda spotkał się w Pradze z prezydentem Czech Petrem Pavlem oraz premierem Petrem Fialą.

Wziął także udział w dyskusji "Europa Środkowa na progu nowej epoki" na praskim Uniwersytecie CEVRO.

Podczas dyskusji prezydent mówił o rozwoju Polski, ale także o swoich początkach w świecie polityki i uczeniu się bycia prezydentem.

Podczas oficjalnej wizyty w Czechach prezydent Andrzej Duda spotkał się między innymi z prezydentem Czech Petrem Pavlem oraz z premierem Petrem Fialą. Rozmowa z Pavlem dotyczyła między innymi wsparcia dla Ukrainy, sierpniowego zaprzysiężenia prezydenta elekta Karola Nawrockiego oraz rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, w tym "zbudowania do końca kolei szybkich prędkości (...), konwencjonalnych linii kolejowych, które są w trakcie modernizacji i w trakcie budowy" oraz połączeń drogowych - E3 i D11.

Wśród tematów rozmów z premierem Czech znalazły się współpraca polsko-czeska, w tym w ramach Inicjatywy Trójmorza, oraz sytuacja bezpieczeństwa w regionie.

Andrzej Duda o byciu prezydentem

W poniedziałek po południu polski prezydent wziął udział w dyskusji "Europa Środkowa na progu nowej epoki" zorganizowanej na praskim Uniwersytecie CEVRO. Mówił podczas niej m.in. o rozwoju Polski. - Polska powinna rozwijać się, nie oglądając się na niemieckie interesy - stwierdził Duda. - Mój konkurent mówił, że nie jest nam potrzebne duże lotnisko, bo takie jest w Berlinie. Ja mówiłem, że Polska właśnie tego potrzebuje, zwłaszcza, jeśli chcemy być poważnym krajem NATO. Współpraca weimarska nigdy nie była dla mnie ważniejsza niż wyszehradzka - podkreślił.

Komentując relacje Polski z Ukrainą podkreślił, że "w interesie państwa jest wyegzekwowanie upamiętnienia ofiar, by każdy miał możliwość pochowania swoich przodków, ale najważniejsza jest przyszłość naszych dzieci". Podkreślił dumę z Polaków za pomoc naszym sąsiadom, bo "jak ktoś ucieka przed Ruskimi, u nas zawsze otrzyma pomoc".

Prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Czechach, 7 lipca 2025 r. Źródło: PAP/Szymon Pulcyn

Czeskie media odnotowały także, że podczas dyskusji Duda mówił o swoim dzieciństwie, początkach w polityce oraz w Pałacu Prezydenckim. - Przez większość czasu podczas pierwszej kadencji (prezydenckiej - red.) się uczysz. Mnie było łatwiej, ponieważ uczyłem się od Lecha Kaczyńskiego - powiedział prezydent, cytowany przez portal iDNES. - Nie ukrywam, że moje poglądy są konserwatywne. Mój dziadek był góralem, a ja jako dziecko pasałem owce i pracowałem w polu. Znam ciężką pracę - dodał.

Ostatnia wizyta Dudy

Andrzej Duda podkreślił, że wizyta w Czechach to jego ostatnia zaplanowana wizyta zagraniczna jako Prezydenta RP. Do faktu, że kadencja Dudy dobiega końca, nawiązał prezydent Czech we wpisie w mediach społecznościowych. "Decyzję o zakończeniu kadencji prezydenckiej oficjalną wizytą w Czechach uważam za dowód przyjaźni i szacunku między naszymi państwami" - napisał Petr Pavel w poniedziałek.