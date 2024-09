Czynności zakończone. Czarnecki wyprowadzony z prokuratury

Rzecznik MSWiA i koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował, że do zatrzymania Ryszarda Czarneckiego przez CBA doszło w środę "około godziny 16 na warszawskim lotnisku". "W tym samym czasie w Warszawie została zatrzymana jego żona Emilia H." - podał w komunikacie.

- Polityczny teatr. Władza robi igrzyska, bo nic innego nie umie - powiedział do stojących przed budynkiem dziennikarzy, po czym zajął tylne miejsce w samochodzie, który odjechał sprzed prokuratury.

Na antenie TVN24 Dobrzyński mówił, że "sprawa jest dość mocna i rozwojowa". - Chodzi o sprzedawanie dyplomów uczelni, jest już zatrzymanych kilkanaście osób w całym kraju i to jest kontynuacja - zaznaczył.

Związki Czarneckiego i jego żony z Collegium Humanum

Jak wyjaśniał na antenie dziennikarz tvn24.pl Robert Zieliński, "to jest inna sprawa niż śledztwo, które toczy się w prokuraturze w Zamościu i dotyczy podejrzenia wyłudzenia setek tysięcy złotych na tak zwane kilometrówki".

- Jak rozumiem, po tym, gdy prokuratura zdecydowała się dokonać zatrzymania również żony, jest prawie pewność, że zatrudnienie żony Ryszarda Czarneckiego na uczelni Collegium Humanum było formą łapówki dla samego posła. W rzeczywistości ona nie pełniła pracy, wypłacano jej pieniądze i to było tak naprawdę wynagrodzenie za pewne świadczenia na rzecz uczelni Collegium Humanum, z których, jako europoseł, Ryszard Czarnecki regularnie wywiązywał się - relacjonował Zieliński.

Dziennikarz tvn24.pl przekazał, że próbował uzyskać odpowiedzi zarówno od Collegium Humanum, jak i od żony europosła. - Nie udzielała odpowiedzi na pytanie, za jaką pracę otrzymywała to wynagrodzenie z Collegium Humanum. Jak rozumiem, prokuratura zdobyła już solidne poszlaki albo raczej nawet dowody na to, że to zatrudnienie było fikcją, że nie świadczyła w rzeczywistości żadnej pracy, a w taki sposób wypłacano wynagrodzenie za pośrednictwem żony samemu Ryszardowi Czarneckiemu - powiedział.